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É fã de Harry Potter? Confira 10 lugares para viver o mundo mágico na vida real

Turismo inspirado na saga cresce e atrai fãs que buscam experiências imersivas

Hannah Franco
fonte

Fã de Harry Potter? Veja 10 lugares turísticos para todo potterhead visitar (Divulgação/Universal Studios)

O universo de Harry Potter voltou ao centro das atenções com a nova série prevista para estrear em 2026, e o impacto já é sentido no turismo. A busca por destinos ligados à saga cresceu, impulsionando o chamado “set-jetting”, tendência em que fãs viajam para conhecer cenários e experiências inspiradas em filmes e séries.

Com esse movimento, cresce o interesse por atrações ao redor do mundo que recriam o ambiente mágico da história. A seguir, confira 10 lugares que permitem aos fãs vivenciar de perto o universo de Hogwarts, seja em parques temáticos, estúdios ou locais que inspiraram a obra.

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A estreia da nova série de Harry Potter, prevista para 25 de dezembro de 2026 na plataforma Max, reacendeu o interesse pelo universo criado por J.K. Rowling. A produção, desenvolvida pela HBO em parceria com a Warner Bros., deve adaptar os sete livros ao longo de cerca de 10 anos.

Ministry of Magic no Epic Universe (Orlando, Estados Unidos)

image Ministry of Magic no Epic Universe (Orlando, Estados Unidos) (Divulgação/NBCUniversal)

O parque Epic Universe, no complexo do Universal Orlando Resort, apresenta uma das áreas mais recentes dedicadas ao universo de Harry Potter. A atração recria o Ministério da Magia com cenários que transportam o visitante para diferentes épocas e ambientes da saga.

A experiência inclui uma narrativa imersiva com personagens conhecidos e efeitos especiais, além de espaços temáticos inspirados na Paris dos anos 1920. O local também conta com atrações interativas, lojas e opções gastronômicas baseadas no universo bruxo.

 

@omatherafa o dia que a gente conheceu o Ministério da Magia e o Dark Universe e ficamos chocados! 😱 #vlog #viagem #casal #epicuniverse #universal ♬ som original - Math e Rafa

 

Hogsmeade e Beco Diagonal (Orlando, Estados Unidos)

image Hogsmeade e Beco Diagonal (Orlando, Estados Unidos) (Divulgação/Islands of Adventure)

Nos parques Islands of Adventure e Universal Studios Florida, os fãs podem visitar dois dos cenários mais conhecidos da saga: a vila de Hogsmeade e o Beco Diagonal. Os espaços reproduzem com detalhes lojas, restaurantes e elementos vistos nos filmes.

Entre as atrações estão simuladores, montanhas-russas e o trem Hogwarts Express, que conecta os dois parques. A experiência inclui ainda degustação de cerveja amanteigada e interação com varinhas mágicas.

The Wizarding World of Harry Potter (Hollywood, Estados Unidos)

image The Wizarding World of Harry Potter (Hollywood, Estados Unidos) (Reprodução/Discovery Universal)

No Universal Studios Hollywood, a área temática dedicada a Harry Potter reúne atrações semelhantes às de Orlando, incluindo o Castelo de Hogwarts. O espaço oferece simuladores, montanhas-russas e apresentações ao vivo, além de lojas com produtos oficiais.

A proposta é recriar o ambiente da saga com foco em imersão do visitante.

The Wizarding World of Harry Potter (Osaka, Japão)

image The Wizarding World of Harry Potter (Osaka, Japão) (Reprodução)

O Universal Studios Japan também conta com uma área exclusiva inspirada no universo bruxo. O espaço reúne cenários icônicos como Hogwarts e Hogsmeade.

Além das atrações já conhecidas, o local oferece experiências interativas, restaurantes temáticos e lojas com produtos licenciados, atraindo fãs de diferentes partes do mundo.

Warner Bros. Studio Tour Tokyo (Tóquio, Japão)

image Warner Bros. Studio Tour Tokyo (Tóquio, Japão) (Divulgação)

Inaugurado em 2023, o estúdio em Tóquio leva os visitantes aos bastidores das produções cinematográficas. A atração permite conhecer cenários como o Salão Principal e o Beco Diagonal.

Os fãs também podem interagir com elementos do filme, como voar em vassouras e experimentar a cerveja amanteigada, além de conferir figurinos e objetos originais.

Warner Bros. Studio Tour London (Londres, Reino Unido)

image Warner Bros. Studio Tour London (Londres, Reino Unido) (Divulgação/Golden Tours)

O tour em Londres é um dos destinos mais procurados por fãs da saga. O passeio percorre cenários originais utilizados nas filmagens. Durante a visita, é possível ver objetos icônicos, figurinos e ambientes como o escritório de Dumbledore e o Banco Gringotes.

A experiência inclui ainda eventos especiais ao longo do ano.

Locais de filmagem em Londres (Reino Unido)

image Locais de filmagem em Londres (Reino Unido). (Reprodução/Redes sociais)

A cidade de Londres reúne pontos turísticos que serviram de inspiração para a saga. Um dos principais é a estação King’s Cross, onde fica a Plataforma 9¾. Outro destaque é o Leadenhall Market, que influenciou a criação do Beco Diagonal.

O local mantém arquitetura histórica e abriga lojas e restaurantes.

 

@passosvale LOCAIS ONDE FOI GRAVADO HARRY POTTER EM LONDRES #fyp #foryou #harrypotter ♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra

 

Roteiros na Escócia (Reino Unido)

A Escócia também faz parte da história de Harry Potter, já que foi onde J.K. Rowling escreveu parte dos livros. O país oferece roteiros turísticos ligados à criação da obra.

Entre os destaques estão o viaduto de Glenfinnan, cenário do Expresso de Hogwarts, e passeios por locais históricos que inspiraram personagens e ambientes da saga.

Harry Potter Shop (Nova York, Estados Unidos)

image Harry Potter Shop (Nova York, Estados Unidos) (Divulgação/Harry Potter Shop)

A maior loja temática da saga está localizada em Nova York e reúne produtos oficiais e experiências interativas.

O espaço permite que visitantes participem de atividades como simulações com tela verde e degustação de bebidas inspiradas no universo bruxo.

Peça “Harry Potter and the Cursed Child” (Broadway, Estados Unidos)

Nos palcos da Broadway, a história de Harry Potter continua com a peça “Harry Potter and the Cursed Child”. A trama se passa anos após os eventos dos livros.

A produção se destaca pelos efeitos especiais ao vivo e pela continuidade da história dos personagens, atraindo fãs interessados em novas narrativas do universo.

Espaços temáticos no Brasil

image Mundo Bruxo do Vassoura Quebrada, em São Paulo (Divulgação)

No Brasil, iniciativas também buscam aproximar os fãs do universo mágico. Em São Paulo, o “Mundo Bruxo do Vassoura Quebrada” deve ser inaugurado em setembro, com ambientação inspirada na saga.

Outro destaque é o Griffinn Café e Afins, que oferece experiência gastronômica temática, com decoração e cardápio voltados ao público fã da série.

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