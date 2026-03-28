Trailer da série de Harry Potter bate recorde histórico na HBO

O trailer da nova série de Harry Potter, produzida pela HBO, alcançou 277 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas após o lançamento, divulgado na última quarta-feira (25). O número representa o maior alcance já registrado pela emissora nesse período.

A prévia antecipa a nova adaptação televisiva da obra de J.K. Rowling e apresenta os primeiros momentos da trajetória do personagem principal, desde a convivência com os tios até a chegada à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

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Com o desempenho, a produção superou com folga o recorde anterior da HBO, que pertencia à terceira temporada de Euphoria, que havia registrado cerca de 100 milhões de visualizações no mesmo intervalo.

O total divulgado considera o desempenho somado em diferentes plataformas digitais, como YouTube, Instagram, TikTok, X e Facebook. O número não corresponde apenas ao vídeo principal publicado no YouTube, que representa uma parte do alcance total.

A estratégia de contabilizar dados de forma integrada é comum na indústria audiovisual para medir o impacto de lançamentos em ambientes digitais.

Confira o trailer:

Nova adaptação terá foco nos livros

A série deve recontar a história original dos livros com mais detalhes, com previsão de adaptar um volume por temporada. A primeira fase será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

As primeiras imagens também revelam o novo trio protagonista: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout no papel de Ron Weasley.

Além dos protagonistas, o elenco inclui atores já consolidados. Entre eles estão John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall e Paapa Essiedu interpretando Severus Snape. Nick Frost também integra o elenco como Rúbeo Hagrid.

A série tem roteiro de Francesca Gardiner e direção de episódios por Mark Mylod. A produção é realizada em parceria com a Warner Bros. Television, com participação da própria J.K. Rowling como produtora executiva.

As gravações começaram em julho de 2025 e seguem até 2026. A estreia está prevista para o período do Natal, embora ainda sem data confirmada.

A primeira temporada deve contar com oito episódios e a proposta é desenvolver toda a saga ao longo de vários anos, acompanhando os acontecimentos dos livros com maior profundidade.