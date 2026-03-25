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Série de Harry Potter ganha primeiro trailer e estreia em 2026; confira

Produção da HBO Max adapta “Pedra Filosofal” e chega à plataforma no Natal deste ano

Hannah Franco
fonte

HBO Max divulga trailer da série de Harry Potter (Divulgação/HBO)

A série de “Harry Potter” ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira (25), com a divulgação do teaser oficial pela HBO Max. A produção, realizada em parceria com a Warner Bros., tem estreia prevista para o Natal de 2026, ainda sem data específica confirmada.

As primeiras imagens mostram o início da jornada de Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin, desde sua vida com os tios até a chegada à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Assista a seguir.

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No teaser, o público acompanha a entrega da carta de Hogwarts ao protagonista, o encontro com Rúbeo Hagrid, vivido por Nick Frost, e a tradicional seleção das casas por meio do chapéu seletor.

Ao final do vídeo, Harry conhece Rony Weasley, interpretado por Alastair Stout, personagem que se torna seu melhor amigo ao longo da trama. A narração do teaser é feita por Bel Powley e Janet McTeer, que interpretam Petunia Dursley e Minerva McGonagall, respectivamente.

Confira o trailer:

Diferente dos filmes, a nova produção terá formato episódico. A proposta é adaptar cada livro da saga em uma temporada completa, permitindo explorar com mais profundidade detalhes e subtramas da obra original.

O projeto é liderado por Francesca Gardiner e Mark Mylod, nomes conhecidos pelo trabalho na série “Succession”. A Warner Bros. Discovery ainda não confirmou se o título da série seguirá o nome “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ou se será adaptado a cada temporada, conforme os livros.

Elenco da nova série de Harry Potter

O novo elenco traz nomes que darão vida aos personagens clássicos da saga:

  • Dominic McLaughlin como Harry Potter
  • Arabella Stanton como Hermione Granger
  • Alastair Stout como Rony Weasley
  • John Lithgow como Alvo Dumbledore
  • Janet McTeer como Minerva McGonagall
  • Paapa Essiedu como Severo Snape
  • Nick Frost como Rúbeo Hagrid
  • Rory Wilmot como Neville Longbottom
  • Lox Pratt como Draco Malfoy
  • Leo Earley como Seamus Finnigan
  • Elijah Oshin como Dean Thomas
  • Tristan Harland como Fred Weasley
  • Gabriel Harland como George Weasley
  • Ruari Spooner como Percy Weasley
  • Alessia Leoni como Parvati Patil
  • Sienna Moosah como Lavender Brown
  • Finn Stephens como Vincent Crabbe
  • William Nash como Gregory Goyle
  • Warwick Davis como Filius Flitwick
  • Sirine Saba como Pomona Sprout

A saga “Harry Potter” é baseada nos sete livros escritos por J.K. Rowling, que já foram adaptados anteriormente para o cinema em oito filmes.

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