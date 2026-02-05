Capa Jornal Amazônia
Draco Malfoy, de 'Harry Potter', vira mascote improvável de ano-novo na China

A pronúncia aproxima o nome das palavras "cavalo" (ma) e "fortuna" (fu), combinação considerada especialmente auspiciosa às vésperas do ano do cavalo, que marca o fim do ano da serpente e começa oficialmente em 17 de fevereiro.

Estadão Conteúdo
fonte

Tom Felton voltará a viver Draco Malfoy em peça da Broadway; HBO ainda busca novo ator para série de Harry Potter (Divulgação/Warner)

Um dos personagens mais conhecidos da saga Harry Potter, Draco Malfoy virou um dos símbolos mais inesperados das comemorações do ano-novo lunar na China. Tradicionalmente associado ao papel de antagonista da história, o bruxo passou a estampar enfeites, adesivos e dísticos vendidos online e a circular intensamente nas redes sociais chinesas como um curioso amuleto de boa sorte.

A explicação para a tendência está na tradução chinesa do sobrenome Malfoy, transliterado para o mandarim como "Ma Er Fu". A pronúncia aproxima o nome das palavras "cavalo" (ma) e "fortuna" (fu), combinação considerada especialmente auspiciosa às vésperas do ano do cavalo, que marca o fim do ano da serpente e começa oficialmente em 17 de fevereiro.

A associação caiu rapidamente no gosto popular e passou a ser incorporada aos rituais tradicionais da data, que costumam celebrar prosperidade, saúde e sorte para o novo ciclo.

Tradição do ano-novo ganha toque pop

Na véspera do ano-novo lunar é comum que famílias chinesas decorem portas e paredes com dísticos, pares de versos auspiciosos escritos em papel vermelho e com os chamados fuzi, símbolos de prosperidade. Muitos desses enfeites são pendurados de cabeça para baixo, já que a palavra "invertido" tem a mesma pronúncia de "chegar", simbolizando a chegada da boa sorte.

Neste ano, usuários passaram a substituir símbolos tradicionais por imagens de Draco Malfoy, muitas vezes também invertidas, acompanhadas de frases desejando fortuna. O sorriso característico do personagem virou destaque em versões criativas dos dísticos, misturando tradição milenar e cultura pop.

Viral nas redes e no comércio digital

A tendência rapidamente ganhou força nas redes sociais chinesas, com publicações incentivando o compartilhamento de imagens do chamado "Malfoy da sorte". Internautas brincaram com a fusão entre o universo mágico da saga e os costumes orientais, citando até a poção "Felix Felicis", conhecida em Harry Potter por trazer sorte a quem a consome.

O engajamento se refletiu no comércio eletrônico. Lojistas do marketplace Taobao passaram a vender adesivos, ímãs e itens temáticos do personagem, ampliando a presença do vilão nas decorações do ano-novo lunar.

Reação de Tom Felton amplia repercussão

O fenômeno chamou a atenção do próprio Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy nos cinemas. O ator compartilhou um story no Instagram comentando, de forma bem-humorada, a transformação do personagem em "símbolo do ano-novo chinês".

A reação impulsionou ainda mais o assunto na rede social Weibo, onde fãs elogiaram Felton e destacaram o tom divertido da situação. Hoje com 38 anos, o ator participou dos oito filmes da franquia e recentemente voltou a viver Draco na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, na Broadway.

Força de Harry Potter na China ajuda a explicar sucesso

A popularidade da franquia no país ajuda a explicar a dimensão do fenômeno. Os livros de Harry Potter venderam centenas de milhões de cópias na China, e o relançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 2020, arrecadou mais de 90 milhões de yuans em apenas três dias.

De olho nesse público, a Warner Bros. Discovery anunciou planos para inaugurar, em Xangai, o maior tour de estúdios de Harry Potter do mundo, com abertura prevista para 2027.

