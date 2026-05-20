Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: 'Dark Horse' previu multa de R$ 1 milhão por vazamentos

A produção contou com a presença "discreta" dos irmãos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro

Estadão Conteúdo

Os bastidores de Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tiveram situações incomuns para o mercado audiovisual brasileiro. Uma delas foi a previsão em contrato de multa de R$ 1 milhão em caso de vazamento de informações sobre o filme. Segundo relatos feitos à Coluna por integrantes da equipe, era proibido tirar fotos no set de filmagem, a figuração era "fortemente revistada" e não podia entrar com celulares nos locais de gravação. A produção contou com a presença "discreta" dos irmãos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eles estiveram no local apenas uma vez, no dia da gravação da cena em que Adélio Bispo, que deu a facada em Bolsonaro durante a campanha de 2018, é levado para a delegacia. Procurados, Flávio e Carlos não responderam.

CLIMA... O ator Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro na produção, quase desistiu de fazer o filme por medo de ser assassinado, e passou a exibir comportamento "paranoico" durante as filmagens. Isso teria se acentuado com a morte do ativista conservador americano Charlie Kirk em 2025.

...TENSO. Segundo relatos, o ator não aceitava ficar longe de seguranças, descritos como "violentos" e que chegaram a ameaçar com faca um integrante da equipe técnica do filme. Em outro dia, um deles arrastou um figurante para fora do set por estar com o celular no bolso.

ATÍPICO. A equipe do filme, para o qual o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, contou que a segurança não era feita por empresa, mas por policiais aposentados, o que gerou estranhamento nos participantes do longa-metragem.

INDEFERIDO. A Justiça Federal do Distrito Federal negou ontem um pedido para suspender o leilão bilionário de energia feito pelo governo Lula em março. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias (Abraenergias), que alegou supostas irregularidades no certame.

FRÁGIL. O juiz Manoel Pedro Martins de Castro Filho, da 6.ª Vara Federal do Distrito Federal, afirmou que os dados apresentados pelo governo federal fragilizaram os argumentos da entidade. Na última semana, o magistrado já havia rejeitado um pedido para paralisar o megaleilão.

TITÃS. O leilão abriu uma disputa bilionária entre gigantes do setor elétrico. O certame teve entre os vencedores a Eneva, que pertence ao BTG, de André Esteves; a Âmbar Energia, dos irmãos Batista; e a Petrobras, controlada pelo governo.

SENTENÇA. O Abbraccio, rede de restaurantes da holding do Outback, foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a indenizar em R$ 4 mil uma garçonete vítima de racismo de um cliente, que a xingou de "macaca". O caso aconteceu em 2021 no Rio de Janeiro. A Corte apontou negligência da empresa ao não intervir no episódio nem acionar as autoridades contra o agressor.

OUTRO LADO. Procurado, o Abbraccio negou ter sido negligente e afirmou ter recebido o caso com "indignação e tristeza". A empresa disse repudiar "veementemente qualquer ato de racismo".

PRONTO, FALEI!

Leandro Gabiati Diretor da Dominium

"Com o caso Master em aberto e acumulando estragos em uma campanha presidencial, qualquer previsão política corre risco de ser atropelada pela realidade."

CLICK

Odair Cunha Ministro do TCU

Ao lado do presidente Lula e do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, ex-deputado federal do PT tomou posse ontem na Corte de Contas.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, interino, e Leticia Fernandes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

OBRA

Escritor francês Marc Bonaventure lança terceira edição do livro ‘Paraensemente eu’

Com prefácio de Edyr Augusto, a obra utiliza gírias e expressões locais para retratar os hábitos e o acolhimento do povo do Norte

20.05.26 16h19

PELO BRASIL

Joelma anuncia turnê de São João com mais de 20 cidades confirmadas em 2026

A nova turnê cruzará estados como Bahia, Sergipe, Piauí e Minas Gerais, trazendo coreografias inéditas, suas famosas botas personalizadas

20.05.26 14h05

ARTE

Espetáculo junino 'Senzala – Vozes de Liberdade' une tradição e resistência negra no sul do Pará

Misturando arte popular, oficinas gratuitas e reflexões sobre ancestralidade, a iniciativa percorre o Pará com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e resgatar a história de resistência do povo negro

20.05.26 13h31

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA

Ator que interpretou Bolsonaro no filme 'Dark Horse' ficou paranoico, revela jornal

O filme, apesar do alto investimento, não possuía também uma equipe de segurança comum, mas sim policiais aposentados.

20.05.26 5h46

musa

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

20.05.26 9h02

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda