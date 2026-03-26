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'Harry Potter': quem é o brasileiro responsável pela fotografia da nova série

Goldman tem grande experiência em produções internacionais

Estadão Conteúdo

A nova série de Harry Potter ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 26, e movimentou os fãs da saga nas redes sociais. O seriado da HBO Max, que vai recriar Hogwarts e seus professores e alunos, conta com a importante participação de um brasileiro em sua produção - o diretor de fotografia Adriano Goldman.

Responsável por definir o visual da obra, Goldman tem grande experiência em produções internacionais e é celebrado por seus pares especialmente pelo trabalho desenvolvido nas séries The Crown - que lhe rendeu dois Emmys - e Star Wars: Andor.

Quem é Adriano Goldman

Natural de São Paulo, o diretor de fotografia iniciou sua carreira na televisão brasileira. Entre 2003 e 2012, trabalhou em filmes como O Casamento de Romeu e Julieta, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Cidade dos Homens e Xingu. Ficou conhecido por suas parcerias com os diretores Cao Hamburger, Fernando Meirelles e Cary Joji Fukunaga.

Série sobre Harry Potter

Agora, Goldman assume o maior desafio de sua carreira. A nova adaptação dos livros de J. K. Rowling promete reimaginar o universo escrito pela autora. A proposta é explorar com mais profundidade detalhes que ficaram de fora dos filmes lançados entre 2001 e 2011.

A produção é considerada uma das mais ambiciosas da HBO e será comandada pela showrunner Francesca Gardiner, com direção de episódios assinada por Mark Mylod.

Com previsão para o Natal de 2026, a série adaptará todos os livros da saga e, segundo os próprios produtores, pode se estender por mais de 10 anos.

A série traz um elenco inédito para dar vida aos personagens já conhecidos pelo público. O jovem Dominic McLaughlin assume o papel de Harry Potter, ao lado de Arabella Stanton como Hermione e Alastair Stout como Rony Weasley.

Além dos protagonistas, a produção conta com nomes conhecidos do público. John Lithgow viverá Alvo Dumbledore, enquanto Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall e Paapa Essiedu será o professor Severo Snape.

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