Dynho Alves nocauteia Christian Figueiredo em luta de boxe após briga em podcast

O cantor Dynho Alves e o youtuber Christian Figueiredo se enfrentaram em uma luta de boxe, durante a noite de domingo (25), na segunda edição do Fight Music Show, em Curitiba (PR). E o duelo terminou com a vitória do ex-marido de MC Mirella, que nocauteou o adversário.

VEJA MAIS

Durante o terceiro assalto, Dynho emendou dois socos no rosto de Christian. O ator ficou desnorteado pelo golpe e caiu no ringue, encerrando a luta. O cantor foi à loucura com a vitória e comemorou com a plateia na arena.

O duelo entre eles foi uma das grandes atrações do evento, que aposta em confrontos envolvendo celebridades, como no caso do combate entre Whindersson Nunes e Popó. A luta em questão representava um "acerto de contas" entre eles, que se desentenderam publicamente em julho deste ano e vinham trocando provocações desde então.

Entenda a treta

Tudo começou em uma gravação do podcast "Eu Fico Loko", de Christian. Na ocasião, o youtuber entrevistou Dynho Alves e o ex-participante de "A Fazenda", da Record, ficou incomodado após ser questionado sobre sua participação no reality.