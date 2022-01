Whindersson Nunes aguenta oito rounds e juízes declaram empate com Popó

Como esperado, o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas dominou o youtuber Whindersson Nunes, em uma luta de boxe. No entanto, pelo comediante ter aguentado todos os oito rounds com Popó, de 46 anos, os 'juízes' apontaram um empate.

O Fight Music Show, que contou com lutas de MMA, Boxe e Kickboxing, foi realizado em Balneário Camboriú (SC) e teve show do cantor Wesley Safadão.

A luta

Popó dominou todos os rounds, trabalhando de forma intensa na linha de cintura de Whindersson, acertando também vários golpes no rosto do humorista. Na reta final do oitavo e último round, o árbitro encerrou a luta antes da hora, com Whindersson sofrendo vários golpes.

"Foi ótimo! As pessoas estão vendo isso como se fosse a primeira vez que apanho na vida, não é a primeira, não é a ultima. Esse cara aqui sempre me inspirou, acordava para vê-lo com meu pai, que pôde conhecer ele pessoalmente. Achei legal descobrir como é um nocaute! Já vi de tudo nessa vida, dessa vez senti uma mãozada que "quase dormi", disse Whindersson após a luta e desafiou o youtuber estadunidense Logan Paul, que realiza lutas de exibição nos EUA.

Resultados

Marcelo Marques derrotou Pedro Machado

Mário "Coração Valente" derrotou Tony Gordillo

Marco Tulio derrotou Glauco França

Higor Merlin derrotou Matheus Aires

Andressa Romero derrotou Stephanie Ronda "Rondinha"

Esquiva Falcão derrotou Yuri Fernandes

Rogério Minotorou venceu Leo Leleco

Whindersson Nunes x Acelino "Popó" Freitas