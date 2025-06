Dupla Berlim do Pará lança clipe 'Dias por Ardor' nesta quarta (18)

A dupla Berlim do Pará segue com o lançamento gradual de seu primeiro álbum autoral e apresenta ao público, na quarta-feira (18), o videoclipe da faixa “Dias por Ardor”. O projeto musical, que aposta em um formato pouco convencional, será lançado faixa a faixa até completar as nove composições inéditas que integram o disco homônimo.

“Dias por Ardor” marca momento melancólico no disco

Com uma proposta artística que prioriza a intensidade e a intimidade, “Dias por Ardor” traz um tom melancólico e reflexivo dentro do repertório do álbum de estreia do Berlim do Pará. A canção foi gravada sem metrônomo e com um arranjo instrumental enxuto, criando um diálogo emocional entre a guitarra e a voz, e destacando o entrosamento artístico entre os dois integrantes.

Videoclipe de “Dias por Ardor” foi gravado remotamente

O videoclipe da nova faixa acompanha o lirismo da música ao explorar visualmente temas como afastamento, proximidade e saudade — sentimentos que também fazem parte da própria dinâmica de criação do Berlim do Pará, já que o projeto é realizado à distância, entre São Paulo e Berlim, na Alemanha. As imagens do clipe foram captadas de forma remota, reforçando a estética sensível e autoral do duo.

Quem é a dupla Berlim do Pará

Formado em 2024 pelos artistas MARISA e Fernando Feitosa, o Berlim do Pará nasceu como um experimento musical entre dois músicos apaixonados por processos criativos intensos e fora do comum. MARISA é cantora, compositora e musicista com longa trajetória na cena musical paraense. Atuou por mais de dez anos como vocalista da banda "A Euterpia" e colaborou com diversos artistas da cena nacional em sua carreira solo.

Já Fernando Feitosa é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Além de integrar o duo, ele trabalha com produção de outros artistas e desenvolve seu primeiro álbum solo.

Reconhecimento e proposta autoral

Descrito pela Billboard Brasil como uma das dez apostas da música brasileira para 2025, o Berlim do Pará se autodefine como uma “dupla internacional brasileira”, mesclando vivências e referências do Brasil e da Alemanha. Todas as etapas do projeto — da composição à produção musical, passando pela gravação e direção dos videoclipes — são feitas pela dupla, reforçando o caráter independente e autoral do trabalho.

Estilo musical e influências do Berlim do Pará

A sonoridade do Berlim do Pará une a liberdade crua do rock alternativo dos anos 1990 a elementos modernos, como sintetizadores e arranjos orquestrais. Entre as influências da dupla estão nomes como Alanis Morissette, Jeff Buckley, Radiohead, Placebo, Silverchair, além de referências brasileiras como Lenine, Céu, Clube da Esquina e Secos & Molhados.

Próximos lançamentos do projeto

O projeto teve início com o lançamento das faixas “Transborda” e “Nebulosa”, ambas com videoclipes autorais. Agora, com a chegada de “Dias por Ardor”, o Berlim do Pará segue firmando sua identidade sonora e visual, conquistando público com uma proposta estética que combina sensibilidade musical, poesia visual e inovação no formato de divulgação.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)