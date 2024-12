Berlim do Pará lança vídeo de 'Nebulosa' sobre fronteiras da música e poesia no youtube

As fronteiras tênues da poesia e da música servem de cenário para a construção do single "Nebulosa" que a banda Berlim do Pará, formada pela vocalista paraense Marisa Brito e o músico paulistano Fernando Feitosa, acaba de lançar e que pode ser conferida no YouTube. Isso porque para chegar na sonoridade, versos e imagens dessa canção do estilo rock com uma pegada pop experimental, a dupla de compositores fez e faz o que gosta: quebrar barreiras, cruzar online fronteiras entre o Brasil e a Alemanha e, sobretudo, compor música de qualidade.

Fernando Feitosa e Marisa Brito: álbum previsto para 2025 (Foto: Divulgação)

Marisa Brito tem toda uma trajetória nesse sentido. Ela mora em São Paulo, mas começou a carreira na banda A Euterpia, importante na cena do pop rock experimental no começo dos anos 2000 no estado do Pará. Praticamente, eram somente ela e a cantora Sammlis como as mulheres nesse contexto. Marisa se formou no curso de Licenciatura Plena em Música pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e tem duas pós-graduações em São Paulo: em Canção Popular e em Psicologia Analítica. Ela atua como preparadora vocal. Já o paulistano Fernando Feitosa mora em Berlim, na Alemanha, há anos, ele e ela se conheceram online.

"A gente tem uma convivência online há quatro anos, ele lá em Berlim eu aqui. Em fevereiro de 2024, a gente se encontrou pessoalmente, porque ele veio aqui no Brasil, e tem muitas afinidades musicais que aumentaram desde então. E um dia, como eu gostava muito das coisas que ele fazia e me mostrava, eu tive a ideia de convidá-lo para fazer uma música comigo. Fizemos e aí a gente começou a compor mais. Num processo intenso e muito divertido", conta Marisa. Como resultado dessa empatia, Marisa e Fernando decidiram criar um projeto. "Nos lançamos para o mundo em setembro deste ano", assinala.

Como ele mora em Berlim e ela tem a trajetória na música paraense, Fernando sugeriu o nome Berlim do Pará, um trocadilho com Belém do Pará, expressando a realidade de uma dupla que compõe a distância. Trabalhando juntos desde junho deste ano, a dupla lançou o primeiro single ("Transborda ") em setembro.

Na luta

Sobre "Nebulosa", Marisa narra que as letras e músicas são feitas por ela e Fernando, como ocorreu com essa canção, um rock com uma pegada pop experimental. A canção surgiu a partir de uma conversa entre os dois acerca das situações que Marisa havia passado na trajetória musical. "Essa música fala do poder feminino, da ascensão, do sucesso da mulher onde ela quiser, só que essa música foi inspirada na minha história como mulher dentro do mercado musical, dos perrengues que eu passei com relação a racismo, é uma metáfora de coisas espaciais para falar sobre isso", diz. Desde o dia 9, "Nebulosa" está disponível nas plataformas, e agora acaba de ser lançado o videoclipe.

Esses dois singles lançados pela Berlim do Pará já se configuram como o prenúncio de um álbum que virá em 2025, entre outras sonoridades pesquisadas pela dupla. Fernando Feitosa tem na guitarra o instrumento de trabalho dele, mas ele também atua como produtor cultural. Na Berlim do Pará, Fernando acaba trabalhando mais os arranjos e grava outros instrumentos também. Por exemplo, nas gravações ele tocou todos os instrumentos, menos a bateria.

"Primeiro, a gente começou trabalhando nas músicas, só que eu fui para a Alemanha em outubro, e a gente se descobriu também gostando de seguir outras frentes de trabalho. Então, a gente decidiu fazer dois videoclipes por conta própria. Nós dirigimos, roteirizamos, atuamos, fizemos tudo, fotografia e tal, de forma independente, mas conseguimos concluir esses dois trabalhos. Lançamos o de 'Transborda' e este que estamos lançando agora, de 'Nebulosa', é um videoclipe muito especial porque foi o segundo nesse sistema e ele tem uma coisa interessante por ser uma homenagem ao clipe de 'Garota de Berlim', do Supla. O clipe se passa todo na cidade de Berlim, nos mesmos lugares onde o Supla foi. Tem algumas cenas que a gente recriou a nossa maneira", conta Marisa. Ela adianta que a Berlim do Pará pretende, sim, fazer um show em Belém. A dupla vai sair na revista Billboard de dezembro como uma das dez aposta para 2025.