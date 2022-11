Duda Beat é uma das atrações do Festival Se Rasgum, em Belém

União

O deputado estadual Thiago Araújo casou com a empresária Gabrielle Cavalcante em uma linda cerimônia na Basílica Santuário de Nazaré (Blur Fotografia)

MUITOS LIKES

Raycha Amador e Bernard Cunha celebraram a união na Igreja de Sant´Ana, em Belém. A organização foi da Tulle Assessoria de Eventos (Grazi Calliman)

Wedding

A influenciadora digital e colunista de moda de O Liberal, Thays Sintra casou com o empresário Denis Garcia. A cerimônia foi em Dubai (Divulgação)

Elegância

A fashion designer Éricka Viggiano esbanjou elegância em recente evento social na capital paraense (Divulgação)

Moda

Marco Kalume participou de ensaio fotográfico de moda em Belém (Alberts)

Show

A cantora Duda Beat faz show nesta sexta-feira, dia 11, em Belém. Ela é uma das atrações do Festival Se Rasgum, que tem apoio da TV Liberal (Juliana Rocha)

Aniversário

Quem festejou idade nova na última terça-feira, dia 8, foi Ronilson Maciel da Silva. Na foto ele ao lado da filha Raissa Aviz da Silva (Divulgação)

Itália

O Festival Itália Mia é uma realização do Grupo Liberal. Será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro, na Estação das Docas, em Belém. O evento vai destacar as influências da cultura italiana no Pará, reunindo elementos da gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema do país europeu, que é uma das origens da civilização ocidental. O evento é gratuito e destinado a públicos de todas as idades.

Exposição

Abre hoje (10), na sede campestre da Assembleia Paraense, a exposição “O ser e o mundo”, com obras que revelam o talento artístico de 12 sócios do clube. A iniciativa faz parte do 1° Salão de Arte. A abertura da mostra, que tem curadoria da artista Fernanda Jucá, será às 19h, no Hall do Complexo de Eventos. Visitação até 19 de dezembro.

Halloween

A banda Na Vibe foi atração da festa de Halloween da casa de shows Exclusive Club Belém. O vocalista Leandro Lima e os dançarinos Neto Gomes e Victor Silva animaram o público, com fantasia produzida pelo criador de conteúdo digital Gleydson Malcher. Veja as fotos dessa produção no instagram @navibeoficial_

Reconhecimento

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade do Governo do Estado em Santarém (PA), foi eleito o melhor hospital público da região Norte do país e 11º do Brasil. O ranking inédito foi promovido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS). Outras duas unidades paraenses integram o ranking: Santa Casa de Misericórdia do Pará, na 14º posição, e o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, na 17ª posição.

Festival

Cinco atrações internacionais, grandes nomes novos da música brasileira e amazônica marcam a volta do Festival Se Rasgum, em sua 17ª edição. A programação iniciou ontem segue até o dia 12 no Espaço Náutico Marine Club, Pier das Onze Janelas e no Espaço Cultural Apoena. No total, serão 53 artistas se apresentarão em quatro dias de programação musical.