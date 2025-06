Conheça cinco doramas de suspense policial disponíveis nos streamings

Os doramas conseguem transitar pelos diversos gêneros. No caso dos suspenses policiais disponíveis nas plataformas de streaming, eles são uma boa opção para quem quer sair dos dramas e romances comuns dos K-dramas. As produções desta lista podem fazer os fãs ficarem grudados nas telinhas para saber os desfechos da história.

Dentre as indicações, está o dorama "Flower of Evil". A série sul-coreana é estrelada por Lee Joon-gi, Moon Chae-won e Jang Hee-jin e conta a história de um homem que esconde o seu passado até da sua família. Só que o seu segredo está perto de ser descoberto, porque sua esposa é a detetive de um caso em que ele pode estar conectado.

A direção do K-drama é por conta de Kim Cheol Kyu ("Mãe") e Yoon Jong Ho ("Adorável Corredora"). O roteiro é assinado por Yoo Jung Hee ("Bombeiro Nu").

Confira cinco doramas de suspense policial

1. Dorama "Flower of Evil"

Sinopse: Um homem tenta levar uma vida perfeita ao lado da esposa e da pequena filha. Só que ele tem que manter escondidos segredos comprometedores que poderiam arruinar tudo o que construiu. Inclusive, a sua real identidade não é revelada para a família. Só que a esposa é uma detetive que passa a investigar um caso em que ele pode estar envolvido.

Elenco: Lee Joon-gi, Moon Chae-won e Jang Hee-jin

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

2. Dorama "Stranger"

O dorama "Stranger" é estrelado por Cho Seung-woo, Doona Bae e Jeon Hye-jin (Divulgação)

Sinopse: O caso de um assassino em série está preocupando a cidade. Um promotor e um policial vão fazer de tudo para achar o culpado dos crimes, ainda que eles tenham que lutar contra a corrupção que impera no lugar.

Elenco: Cho Seung-woo, Doona Bae e Jeon Hye-jin

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Mouse"

Sinopse: Um policial novato e dedicado tem a chance de prender um assassino em série. Isso só é possível depois que eles tiveram um encontro mortal. Depois disso, algumas coisas mudam, então o policial tenta entender a mente do criminoso e busca por respostas que podem ser ainda mais perigosas.

Elenco: Lee Seung-gi, Lee Hee-joon, Kyung Soo-jin e Park Ju-hyun

Número de episódios: 23

Onde assistir: Viki e Prime Video

4. Dorama "Além do Mal"

Sinopse: Um ex-detetive está num outro momento da carreira. Antes era considerado uma referência, mas não conseguiu resolver um caso de abalou a cidade. Agora, trabalha com serviços burocráticos numa pequena delegacia. Depois de muitos anos, alguns casos se assemelham. Além de ter que lidar com novas pistas, terá que aprender a lidar com um parceiro que precisa conquistar sua confiança.

Elenco: Shin Ha-kyun, Yeo Jin-goo e Choi Dae-hoon

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Retaliação" / "Vagabond"

Sinopse: Um ator que está em busca do sucesso está com dificuldades na carreira. Ele cuida do seu sobrinho como se fosse um filho. Certo dia, o garoto pega um avião para uma competição de Taekwondo. Só que uma tragédia faz com que ele morra. Esse é o início de uma investigação que envolve conspiração e questões sinistras.

Elenco: Lee Seung-gi, Suzy e Shin Sung-rok

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

