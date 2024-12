Dorama "Apostando Alto" estreia hoje (06/12): saiba qual a história e onde assistir ao T-Drama

O T-Drama "Apostando Alto" chega hoje na plataforma Viki e é o mais novo dorama na plataforma. Ele também é conhecido como "Start-up", já que é baseado no K-Drama de mesmo nome, o qual está disponível na Netflix.

A produção da Tailândia conta com Belle Kemisara Paladesh, Great Sapol Assawamunkong, Up Poompat Iam-samang e Goy Arachaporn Pokinpakorn no elenco, enquanto são dirigidos por Itt Cheewatan Pusitsuksa.

Confira as informações do T-Drama "Apostando Alto":

TRAILER DO DORAMA "APOSTANDO ALTO"

SINOPSE DO DORAMA "APOSTANDO ALTO"

Uma mulher (Belle Kemisara Paladesh) foi enganada por algum tempo pela sua avó e por um desconhecido (Great Sapol Assawamunkong) quando os seus pais estavam se divorciando. O objtivo era que a jovem tivesse um relacionamento para poder superar a separação dos pais. Tudo muda quando ela encontra sua irmã num evento de tecnologia e é convidada para o aniversário dela, então diz que levará o namorado, mesmo conhecê-lo pessoalmente. A história pode ganhar rumos diferentes, pois agora o jovem desconhecido terá que convencer um colega (Up Poompat Iam-samang) para ir no seu lugar e assumir o papel de namorado. Depois de um tempo, todos passam a trabalhar na mesma empresa e eles terão que conviver diariamente, enquanto buscam realizar seus sonhos.

QUANTOS EPISÓDIOS TEM O T-DRAMA "APOSTANDO ALTO"?

A série contará com 16 episódios, sendo todos disponibilizados hoje mesmo no Viki.

QUAL O ELENCO DE "APOSTANDO ALTO"?

O T-Drama terá no elenco Belle Kemisara Paladesh, que viverá Pafun, uma aspirante a empresária no ramo da tecnologia. Great Sapol Assawamunkong será Jirapaht, um investidor de risco que será o namorado fictício de Pafun. No romance, Up Poompat Iam-samang será um fundador e CEO de uma start-up de IA em dificuldades que será o "verdadeiro" namorado de Pafun, Korn, enquanto Goy Arachaporn Pokinpakorn viverá uma jovem empreendedora de sucesso, que é irmã de Pafun, Alice.

Elenco principal do T-Drama "Apostando Alto" (Reprodução/@kemisarap (superior esquerdo); Reprodução/@grtsp (superior direito); Reprodução/ @uppoompat (inferior esquerdo); Reprodução/@goyyog (inferior direito))

GÊNERO DO DORAMA "APOSTANDO ALTO"

O Drama Tailandês é uma comédia romântica.

CLASSIFICAÇÃO DO T-DRAMA "APOSTANDO ALTO"

A classificação da recente série do Viki é para maiores de 14 anos, segundo a própria plataforma.

