Dona Onete passa por cirurgia e equipe atualiza estado de saúde; confira

A cantora e compositora Dona Onete, internada desde o dia 27 de fevereiro após dar entrada no hospital com um quadro de infecção urinária, passou por uma cirurgia na noite da última sexta-feira (20). Segundo comunicado da assessoria, divulgado na manhã deste sábado (21), a artista está e segue sob cuidados médicos.

"A cirurgia de Dona Onete, realizada na noite de ontem (20), foi um sucesso. Ela segue em observação, medicada e sob acompanhamento da equipe médica", informou o comunicado. Veja a íntegra:

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CIRURGIA

O procedimento cirúrgico ao qual Dona Onete foi submetido não está relacionado com os problemas anteriores que a rainha do carimbó chamegado apresentou. Segundo a equipe da cantora, a cirurgia foi necessária para corrigir um pseudoaneurisma na perna.