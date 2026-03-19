Dona Onete vai passar por cirurgia e equipe pede doações de sangue para cantora

A assessoria da cantora paraense Dona Onete utilizou as redes sociais para solicitar doações de sangue destinadas à artista, que passará por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (20).

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De acordo com a nota divulgada no perfil oficial da cantora, a rainha do carimbó chamegado será submetida a uma cirurgia para corrigir um pseudoaneurisma na perna. A equipe informou que o procedimento é considerado importante para garantir a plena recuperação da artista.

Ainda segundo o comunicado, o quadro atual não possui relação com problemas de saúde anteriores.

“Reforçamos que essa situação não tem relação com o quadro anterior. Seguimos contando com doações de sangue para garantir um procedimento seguro”, diz um trecho da publicação.

Internação

Dona Onete está hospitalizada desde fevereiro em um hospital particular de Belém. A cantora precisou ser internada para tratar uma quadro de infecção urinária.

Veja como ajudar:

A doação deve ser feita no IHEBE, localizado na Travessa Mauriti, 3085, no bairro do Marco, em Belém. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Requisitos para doação de sangue:

Para doar sangue, é necessário atender a alguns critérios básicos:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Apresentar documento oficial com foto (também são aceitos documentos digitais);

Estar bem alimentado, evitando jejum e alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

Ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas que antecedem a doação.