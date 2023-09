Dona Onete é a grande estrela da homenagem do Museu do Pontal ao Pará

É do Pará! Neste sábado, 23, o Museu do Pontal recebe um recorte da Ocupação Dona Onete, que abre com show presencial dela própria e com Contos de Dona Onete, oficina ministrada por Josivana Rodrigues, sua neta. Com curadoria do Núcleo de Artes Cênicas, Literatura e Música do IC, a mostra fica em cartaz para visitação gratuita até 25 de fevereiro.

VEJA MAIS

A exposição já foi vista no Itaú Cultural entre março e junho deste ano e, agora, uma parte integra a programação do Festival Pará realizado no Pontal nos dias 23 e 24 de setembro. A mostra passeia por sua vida e obra por meio de fotografias, pôsteres de shows que ela fez pelo mundo, documentos, manuscritos de músicas como Jamburana, Sonhos de Adolescente e Feitiço Caboclo.

Para Dona Onete, o sentimento é de ansiedade para ver o resultado do projeto. “Eu estou ansiosa, em São Paulo foi muito lindo. E o Rio de Janeiro também tem amor comigo. Quero logo ver como ficou porque sei que estão cuidando com muito carinho, quero tomar aquele susto e dizer, nossa está muito bonito”, celebrou.

A Rainha do Carimbó chamegado compõe desde nova, mas não se dedicava à música porque seu primeiro marido tinha ciúme. Somente com mais de 60 anos foi descoberta, pelos jovens do Coletivo Rádio Cipó, de Belém, com quem gravou e passou a fazer shows.

Aos 73 anos, lançou seu primeiro disco-solo, Feitiço Caboclo (2012). De lá para cá, ela lançou os bem-sucedidos Banzeiro (2017) e Rebujo (2019), conquistando o Brasil.

Ao ser questionada sobre a música do Pará estar ultrapassando as fronteiras, ela ressaltou. “A música do Pará está ganhando o mundo! Meu sonho sempre foi esse, se Deus quiser, nossa Gaby Amarantos que foi ao Grammy vai ser vitoriosa, vamos dar força. Estou muito feliz por ela, minha pretinha vai agora para as cabeças se Deus quiser”, comemorou.

A cantora aproveitou também para registrar que estão vindo novidades. “Hoje eu já canto uma música nova do meu CD que está saindo do forno. O nome é ‘Meu Curió Cantador’, já pensou? Um curió cantador, que não canta mais na gaiola. Eu sei que vocês vão amar, podem aguardar, beijos de Dona Onete” , concluiu.