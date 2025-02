'Dona da Cidade': Influenciadoras de Belém trocam farpas nas redes sociais; entenda a treta

Conhecidas por divulgarem diversas lojas do comércio de Belém, atrações culturais na cidade e restaurantes, Natália Leão e Karen Sauany disputam agora o posto de "Dona da Cidade". Nesta quinta-feira (13), durante um vídeo publicado em suas redes sociais, Natália Leão disse que "é o fim do nicho das dicas" e que agora, para continuar no ramo das influenciadoras que divulgam lugares para fazer suas compras ou conhecer novos restaurantes, deve ser seguido um novo padrão de regras criado pela "Dona da Cidade".

VEJA MAIS

O codinome "Dona da Cidade" causou curiosidade nos internautas que logo quiseram saber de quem se tratava e como começou a polêmia das influenciadoras que dão dicas de compras e restaurantes. Dessa forma, rapidamente o perfil de Karen Sauany foi mencionado em alguns comentários, respondendo a pergunta dos curiosos: "Quem é a Dona da Cidade?". Karen, assim como Natália, também é influenciadora digital e suas dicas são voltadas para o comércio de Belém e, além disso, cita restaurantes e bares da capital paraense.

Após a publicação do vídeo de Natália, Karen postou um story dizendo "não é sobre ser Dona da Cidade e sim ser autêntica", além de postar outros Stories com diversas capturas de tela de conversas que seriam entre ela e Natália e outras que mostram que as publicações de Natália seriam postadas sempre depois das suas e com conteúdos semelhantes. Com o crescimento do turismo na capital, as influenciadoras que trabalham no nicho de dicas de comércio, alimentação e cultura tem ganhado cada vez mais visibilidade. Entretanto, a dúvida agora é para saber quem é ou será a nova "Dona da Cidade".

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)