Documentário sobre os bastidores do novo filme 'Lightyear' estreia na sexta-feira (10), no Disney +

A plataforma de streaming "Disney +" estreia o documentário "Ao Infinito e Além: Buzz e sua Jornada para ser Lightyear" , que traz os bastidores do novo filme do patrulheiro espacial, que ficou conhecido nos filmes "Toy Story". O lançamento será na sexta-feira (10), na plataforma.

O filme "Lightyear" chega nos cinemas no próximo dia 16 de junho e acompanha o patrulheiro espacial após ser abandonado no planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, ao lado de sua comandante e sua equipe. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e tempo, um grupo de recrutas ambiciosos e o gato-robô de companhia, Sox, se juntam ao herói. Para complicar a situação, Zurg, uma presença imponente, e seu exército de robôs impiedosos chegam no planeta com um compromisso misterioso. O filme tem roteiro e direção de Angus MacLane, com produção de Galyn Susman.

O documentário irá apresentar cineastas, contadores de histórias, artistas e membros do elenco de "Lightyear". A nova produção detalha como o design original de Buzz surgiu e como esse visual se traduziu anos depois no herói da vida real que estrela o novo filme da Disney e Pixar. O documentário tem como objetivo aprofundar o impacto cultural de um dos brinquedos voadores mais conhecidos na atualidade e sua importância para os cineastas da Pixar.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)