Disney desiste de tirar beijo lésbico de 'Lightyear' após protestos

O spin-off de 'Toy Story' que vai revelar a origem do astronauta Bus Lightyear, vai trazer um beijo entre um casal homossexual formado pela personagem Hawthorne (dublada por Uzo Aduba, de Orange is the New Black) e sua namorada. A revista Variety revelou que a cena foi inicialmente vetada pela Disney, dona da Pixar, estúdio que fez a animação. Porém, a gigante do entretenimento decidiu voltar atrás.

[youtube-KVtPzLfNi_A]

No último dia 9, funcionários LGBTQIA+ e aliados da Pixar assinaram uma carta aberta acusando a Disney de "ativamente censurar demonstrações de afeto homossexual" nos filmes do estúdio. Em paralelo, nos Estados Unidos cresce a polêmica em torno de um projeto de lei que tenta vetar o tema da homossexualidade nas escolas.

O diretor de 'Lightyear' é Angus MacLane ('Procurando Dory' e curtas 'Toy Story'). O astronauta será dublado pelo ator Chris Evans, que viveu o Capitão América no cinema.