'Lightyear', animação sobre a origem de Buzz do 'Toy Story', ganha trailer

Um dos personagens favoritos do "Toy Story", animação sobre os brinquedos que ganham vida quando os donos não estão olhando, Buzz Lightyear, está ganhando um filme só para ele. O longa metragem ganhou trailer e cartaz nesta quarta-feira, 27.

Os estúdios Disney e Pixar, que criaram quatro filmes de sequência com esse enredo infantil que também conquistou os adultos, estão investindo na história sobre a origem de Buzz, o melhor amigo do cowboy Woody, numa animação carregada de aventura de ficção científica.

O ator Chris Evans ("Capitão América", "Vingadores", "Entre Facas e Segredos") que dubla o patrulheiro do espaço no novo filme, comentou sobre a produção: "A frase ‘é um sonho que se tornou realidade’ é muito usada, mas ela nunca foi tão verdadeira em minha vida quanto agora”, diz Evans.

“Quem me conhece sabe que meu amor por filmes de animação é enorme. Não acredito que vou fazer parte da família Pixar e que vou trabalhar com estes artistas verdadeiramente brilhantes que contam histórias como ninguém. Vê-los trabalhar é simplesmente mágico. Todos os dias me belisco para ver se estou sonhando”, completa.

Angus MacLane é o diretor do filme. Ele fez a animação de "Os incríveis", "Procurando Nemo", "Up" e "Wall-e" e foi co-diretor de "Procurando Dory". Galyn Susman (curta Toy Story: Esquecidos pelo Tempo) é o produtor.

A estreia está marcada para 17 de junho de 2022 nos cinemas.