Do Brega ao Carimbó: Lambateria anima Ananindeua neste sábado, 16

Neste sábado, 16, a Lambateria, festa de música paraense criada em 2016, realiza a terceira edição no Black Pub, em Ananindeua. A festa que é uma grande mistura de gêneros musicais dançantes da Amazônia vai reunir na mesma noite o grupo de Carimbó Parananin, Félix Robatto e seu Conjunto e Nelsinho Rodrigues, que volta a se apresentar na festa.

VEJA MAIS

“A Lambateria sempre abraçou todas as vertentes desde a Lambada, o Carimbó e principalmente o Brega, que é patrimônio imaterial do Estado do Pará. Bacana esse retorno na Lambateria, que é 100% paraense”, comemora Nelsinho Rodrigues, que traz para o palco os grandes sucessos de sua carreira como “Gererê” e “Me Libera”.

A festa começa com um grupo de Ananindeua, o Parananin, criado em 1996 e que vem movimentando a cena local com muito Carimbó.

“A Lambateria Ananindeua só comprova que a música dançante tem público em todo o Estado. Esta já é a terceira edição! Desta vez, vamos ampliar ainda mais o leque das atrações. Vou seguir tocando minhas Lambadas e Guitarradas, mas vai ter o Nelsinho com o Brega e o Parananin, que é um grupo de Carimbó de Ananindeua, que tá movimentando a cena local. Tô muito feliz de ter o Carimbó de volta ao nosso palco”, comemora Félix Robatto, guitarrista, produtor musical e idealizador da festa.

Na sequência, Félix assume o comando da festa com o repertório dançante já conhecido do público que inclui Lambadas e Guitarradas, mas também Merengue, Cumbia, Brega e sucessos como “Eu Quero Cerveja” e “Ilha do Marajá”. Na sequência, tem o grande hitmaker do Pará: Nelsinho Rodrigues, um dos grandes nomes do Brega paraense. Nos intervalos, a discotecagem é com a DJ Rebarbada, que toca os clássicos dos bailes paraenses.

Do Rock à Lambada – As edições da Lambateria em Ananindeua estão sendo realizadas no Black Pub, também conhecida como a “Casa do Rock”, já que a programação do espaço sempre foi muito voltada para este gênero musical. Desde fevereiro deste ano, um dia por mês a casa abre as portas para os gêneros musicais latino-amazônicos e vem sendo sucesso de público.

“Ananindeua recebeu muito bem a Lambateria. A gente encerra uma festa com o público perguntando quando será a próxima. É muito legal ter um espaço bem estruturado e bem localizado como o Black Pub disponibilizando espaço para a música paraense”, elogia Félix. “A descentralização da cena cultural é importante pra todo mundo: público e artistas. A aproximação da região metropolitana, através da música e da dança, é muito bom pra difusão da música paraense”, conclui.

Agende-se:

| O quê: Lambateria Ananindeua#3 com shows de Nelsinho Rodrigues, Félix Robatto, grupo Parananin e DJ Rebarbada

| Onde: Black Pub (Arterial 18 WE 68 - Ao lado da Estação Cosméticos - Cidade Nova - Ananindeua)

| Hora: Às 21h

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Informações: @lambateria / 91 98471-5954 / 98367-3796