Dj Neto MT promete que 2022 será o ano das aparelhagens

Depois de marcar presença no último clipe lançado pela cantora Anitta, "No chão novinha", a aparelhagem Crocodilo ligou o acelerador e promete novidades e presença em locais importantes para o próximo ano. Já em janeiro, uma nova estrutura da aparelhagem será mostrada ao público paraense o “Surreal Crocodilo, a Resistência”. Além disso, o Dj Neto MT garante outras novidades para os fãs.

E para quem quiser iniciar o novo ano na companhia do Crocodilo é só ir até o Réveillon do Animal, nesta sexta-feira (31), no Porto Palmeiraço. A festa conta com participação do Pagode da Comunidade. A novidade é que a pessoa pode levar a própria bebida para o local e comemorar em clima de praia. O Dj Neto MT disse que a ideia é de confraternizar junto com os amantes da aparelhagem.

Nesta quarta (29), a equipe de Oliberal.com fez uma visita para a estrutura montada pelo Crocodilo e conheceu como funciona esse equipamento que mexe com as estruturas. O Dj Neto MT garante que o ano de 2022 será o "boom" não apenas do Crocodilo, mas para toda a cultura de aparelhagem do Pará, pois ele diz que uma estando no topo, as demais vão juntas.

O Dj disse que já para o mês de janeiro de 2022 a equipe do Crocodilo já planeja apresentar a nova aparelhagem com novos equipamentos de iluminação e som e com uma estrutura maior que vai deixar o público mais envolvido. Neto diz que o "Surreal Crocodilo, a Resistência" vem com muitas novidades e vai contagiar ainda mais o público.

"Vai ser um equipamento maior e mais colorido. Hoje o crocodilo é todo de alumínio e o novo terá uma estrutura renovada e o material será de resina de fibra de vidro, que é mais leve e tem a possibilidade de tornar o animal mais móvel. E a gente chama essa nova aparelhagem de resistência em decorrência de conseguirmos nos manter mesmo diante de todos esses problemas ocasionados pela pandemia", explicou Neto.

A aparelhagem vem cada vez mais se modernizando e apresentando ao público novas tecnologias. A ideia é mostrar para mais lugares a cultura do Pará. "E eu vejo 2022 como um furacão para o universo das aparelhagens. Nós vamos pisar em espaços nunca ocupados antes e vamos levar não só o Crocodilo, mas toda a cultura das aparelhagens", acrescentou Neto.

Espaço esse nunca pisado que o DJ se refere é o Festival Rock in Rio, que desde quando a Anitta esteve em Belém para a gravação do clipe começou a circular a informação de que a cantora vai ter um palco no festival e o Crocodilo será um dos convidados. Mas a ideia é que Djs e outros artistas também representem a cultura do Pará no festival.

O Crocodilo nasceu pequeno, em 2012, e desde esse período vem se renovando e ganhando mais público. A primeira festa do Crocodilo foi na casa de show Florentina, no bairro do Jurunas. O Dj Neto destaca que apesar de as aparelhagens serem uma marca da cultura de periferia, ele diz que essas fronteiras vêm sendo quebradas e que as aparelhagens vem expandindo seu público.

Serviço

Réveillon do Animal

Data: 31 de dezembro

Local: Porto Palmeiraço