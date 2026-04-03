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DJ Juninho Pop marca 30 anos de carreira com festa que resgata trajetória nas aparelhagens

Evento no Espaço Náutico Marina Club terá atrações convidadas e ingressos solidários ou a R$ 10 via Pix

Amanda Martins
fonte

DJ Juninho Pop (Divulgação)

Trinta anos de história, hits e inovação nas pistas. O DJ Juninho Pop comemora sua trajetória neste sábado (4), com uma grande festa no Espaço Náutico Marina Club, em Belém. O evento reúne diferentes gerações do público das aparelhagens e também nomes conhecidos do cenário paraense, como Mega Robsom, Super Pop Ultralive e Pit Bull de Raça. A programação começa ao longo da noite e traz ainda uma proposta de acesso solidário. Para quem optar, o ingresso também está sendo comercializado ao valor de R$ 10 via Pix.

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O DJ paraense comemora aniversário neste sábado, 28, no Espaço Náutico. Frente a aparelhagem Super Pop Live New Generation, ele recebe Manu Batidão, M Synck e aparelhagem New Age comandada por seu irmão Elison.

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Segundo o artista, a festa foi pensada como um momento de reencontro com o público que acompanhou sua trajetória ao longo dos anos. “Nós estamos preparando momentos com fotos e vídeos com fãs e amigos que fazem parte desde aquela época e que estarão presentes”, afirmou. 

Nascido e criado no universo das aparelhagens, ao lado do irmão DJ Elison e do pai, o empresário Elias Carvalho, Juninho Pop construiu uma trajetória diretamente ligada à evolução do tecnomelody. 

“Quando fui me entendendo e passando a gostar de música, vendo meu pai tocar na sala de casa, onde havia um som pequeno, aquilo foi despertando em mim esse desejo”, contou sobre o ínicio. 

Primeiros desafios 

Entre as lembranças do começo da carreira, Juninho destaca situações que marcaram sua relação com o público ainda nos primeiros shows. Ele relata que, por conta da altura, enfrentava dificuldades para operar os equipamentos utilizados na época.

image Juninho Pop (Divulgação)

“Quando foi a primeira vez que eu fui tocar, naquele tempo a gente operava o som de costas ao público. Havia equipamentos que eram mais altos e eu não conseguia alcançá-los. Era toca-fitas, gravadores de rolo, e eu não conseguia alcançar. Tentaram me carregar para colocar, não ficava legal”, relembrou.

A solução veio de forma improvisada, mas acabou se tornando um dos episódios mais lembrados de sua trajetória.

“De repente veio um primo meu e teve a ideia de colocar uma grade de refrigerante para dar altura para eu alcançar o equipamento. Isso foi muito marcante, o público aplaudiu a atitude e a criatividade dele. Eu passei um tempo tocando em cima de uma grade de refrigerante, até que meu pai fez uma espécie de palco. Aquilo virou um atrativo, eu era conhecido como o menor DJ, o mais novo DJ de aparelhagem na época”, disse.

Evolução dos shows e inovação nas apresentações

Com o passar dos anos, o formato das apresentações também passou por transformações. Juninho acompanhou de perto a mudança dos equipamentos analógicos para estruturas mais complexas e tecnológicas, além da ampliação do espetáculo visual das aparelhagens.

Ele explica que, atualmente, os shows envolvem uma série de elementos além da música. “Hoje as aparelhagens são vistas como um verdadeiro espetáculo, onde envolve pirotecnia, iluminação, performances de bailarinos, DJs, MCs no palco, animadores. Não é simplesmente um equipamento para levar música”, afirmou.

O DJ também relembra um momento importante de inovação em sua carreira, quando decidiu mudar a forma de interação com o público durante as apresentações. 

“Eu acompanhava muito shows de fora e via o palco de frente com o público. A interação era bem melhor. Tive a ideia de subir na nave para interagir melhor, e funcionou muito. Isso foi no Ipanema Clube, por volta de 2006. A interação foi fantástica e isso faz parte da evolução das aparelhagens”, contou.

Mesmo com o crescimento e a consolidação do segmento, Juninho Pop destaca que ainda existem desafios, como a necessidade de acompanhar as mudanças tecnológicas e superar preconceitos históricos relacionados ao gênero.

Segundo ele, apesar das dificuldades, o cenário atual é diferente do início de sua trajetória. “Os desafios ainda continuam, porque a gente ainda enfrenta muita discriminação, mas hoje em uma escala muito menor. É um produto da periferia, e a gente não deve negar isso”, afirmou.

Ele também destaca o alcance das aparelhagens entre diferentes públicos e a importância cultural que o segmento conquistou ao longo dos anos.

“Hoje atinge inúmeras classes sociais e idades, desde a criança até o mais idoso. Existe uma identidade muito grande com as aparelhagens, que hoje são um patrimônio cultural do nosso estado e do nosso município. Isso nos torna orgulhosos”, disse.

SERVIÇO:

30 anos de carreira do DJ Juninho Pop

  • Data: sábado, 4 de abril;
  • Local: Espaço Náutico Marina Club, em Belém;
  • Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível até meia-noite;
  • Pontos de troca: portaria do evento, Complexo do Pop e Barbearia24hora (Pariquis com 14 de Março);
  • Ingresso: R$ 10 via Pix.
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