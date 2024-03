DJ Juninho Light grava novo set celebrando a cultura paraense neste domingo (17)

Neste domingo (17), o DJ paraense, Valdenir Júnior, conhecido como DJ Juninho Light, grava novo set do projeto "O Rock do Máskara" para o YouTube. O artista, que desde o começo da sua carreira visa enaltecer a cultura paraense, promete no novo trabalho trazer a mistura do brega e suas vertentes, como o chamado “Rock Doido” e as marcantes. O DJ pretende ainda rodar o Brasil com o novo projeto, com intuito de levar a cultura paraense para além das fronteiras do Pará.

Segundo Juninho, a ideia de fazer um projeto como esse surgiu ainda em 2018. “Eu queria buscar um tema diferente para levar a música paraense além, como gosto muito do desenho do Máscara, utilizei a ideia como referência”, explicou. O artista ressaltou ainda que visa misturar ritmos destacando o melhor da música paraense com alegria e emoção.

“Ainda lembro lá em 2020 que o ‘Baile do Máskara tomou forma como um show incrível com leds, pirotecnia, uma playlist que teve bastante aceitação do nosso público. Isso não tem preço”, destacou o DJ. E para o ano de 2024 a ideia é ir além. “Esse ano, nosso público pode esperar muitas novidades, além das performances com luzes e fogos”, adiantou. O artista destacou ainda que o show baseado no set vai contagiar todo o Estado do Pará e o Brasil. “Minha ideia é levar esse show para outros Estados e dessa forma, mostrar um pouco mais da nossa música”, revelou Juninho.

Dentre as músicas mais especiais da sua carreira, que estarão presentes no novo SET, o DJ destaca: “Amor pra toda vida da Banda Ar 15 é uma marcante que pode passar o tempo que for, toca muitos corações”, revelou. Outra música importante para o artista é da Banda Batidão do Melody, “é uma música atual, mas em todas as cidades que passamos o público pede que esteja na nossa playlist”, afirmou o DJ.

Atuando no cenário musical paraense desde 2009, DJ Juninho Light é um velho conhecido das aparelhagens de Belém. A gravação do novo SET do “Rock do Máskara” será produzida pela CYBER Produções. Vale destacar que não se trata de uma festa aberta ao público. O SET estará disponível no canal oficial do DJ no YouTube ainda no mês de março.

Música Paraense

Um dos principais sinais que uma música faz sucesso no Pará, é quando ela se torna “brega”. Nascido nas periferias, o estilo brega carrega nas vertentes uma estética repleta de cores e sons vibrantes. Agora, ele é também reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. E para Juninho Light a ideia é difundir ainda mais o ritmo para alcançar novos lugares e públicos ainda maiores.

O envolvimento do público e as transformações deste ritmo que é original, abrange tantas formas, que cada paraense tem a sua maneira de amar o brega. Seja para dançar coladinho, para endoidar no 'rock doido' ou para se apaixonar, o brega paraense é plural e faz parte da história do estado.