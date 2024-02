Cantora Marcia Rodrigues lança remake de 'Procuro Você', clássico do brega paraense; vídeo

A cantora Marcia Rodrigues anunciou, no Instagram, uma novidade na carreira. Conhecida por interpretar sucessos que marcaram o brega paraense nos anos 90, a artista agora lançará um remake da música "Procuro Você", composição da artista e de Ray Santos, um dos grandes sucessos que marcaram o ritmo do estado do Pará. A nova versão chega oficialmente às plataformas digitais no próximo sábado (1°).

Na publicação, a cantora postou um vídeo com as duas versões da música e animou os fãs dos bregas marcantes.

"Atravessou gerações e ainda é um grande sucesso no norte do Brasil e outras regiões. Um brega clássico e lendário originalmente paraense como eu", escreveu Marcia.

Segundo a artista, o resgate à canção surgiu como uma forma de reviver momentos que marcaram a sua trajetória na música. "Resgatar a minha história, minhas raízes e minha essência é tudo que eu quero, é meu sonho. Nascer no Norte do Brasil é uma honra", disse.

Confira a primeira versão:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)