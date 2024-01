Espetáculo ‘Encantada do Brega’ retrata música paraense e retorna aos palcos de Belém após nove anos

O espetáculo “Encantada do Brega – O Musical” está de volta aos palcos de Belém. A peça é uma adaptação para os palcos do curta-metragem homônimo escrito e idealizado por Jefferson Oliveira e que viralizou em 2014. Após ganhar temporadas em outras cidades, o musical retorna neste sábado (20) nove anos após sua estreia na capital paraense e leva no elenco principal os atores Rayssa de Pinho, Anderson Costa, Nívea Ribeiro, Lucas Melo e Clara Bandeira, com exibição no Teatro do Sesi a partir das 20 horas.

A protagonista do espetáculo é interpretada pela atriz Rayssa de Pinho. Intitulada como Stefany, a personagem é uma garota que mora na Sacramenta e sofre diariamente com as maldades da madrasta (Nívea Ribeiro) e suas irmãs Rafaela e Miranda, vividas por Lucas Melo e Clara Bandeira.

“Elas debocham e fazem de tudo para atrapalhar a vida da Stefany. Ela [Stefany] sonha em poder viver, ir para festa de aparelhagem, porém a madrasta sempre manda ela ir bater o açaí e vender no ponto comercial da família. É a típica madrasta dos contos de fada: mandona, arrogante e que a humilha em todas as ocasiões”, conta Tiago.

Dirigido por Tiago de Pinho, o musical paraense é todo pensado para retratar a cultura do estado, com foco no regionalismo e nas periferias. Gírias, festas, pratos típicas e os bregas, com suas vertentes que embalam a vida do paraense, são retratados no espetáculo de 1h30, apresentado por um elenco de 30 artistas formados em canto, dança e teatro. “Menções ao nosso açaí, nossas comidas e nossas festas. Obviamente que o brega está em primeiro plano, com suas vertentes como o tecnobrega, melody e até o famoso ‘rock doido’”, explica o diretor.

Encantada do Brega retorna nove anos após as duas temporadas exibidas em Belém em 2015. De acordo com Tiago de Pinho, a volta aos palcos foi motivada pela nostalgia causada pelo texto que retrata a cultura dos paraenses.

“A ideia de voltar com o espetáculo se deu primeiramente à saudade de viver essa história e a necessidade de se fazer teatro musical com temáticas do Pará. Temos uma cultura popular absurda e que, infelizmente, ainda sofre preconceito e é invisibilizada. O público pode esperar muita risada e muita música. É uma produção feita para a gente relaxar e sentir o prazer de ir ao teatro”, diz.

A temática do estado é algo marcante para o diretor. Pensando nisso, ele pretende lançar, ainda este ano, outro espetáculo exaltando o Pará. “Vamos estrear um projeto chamado ‘Musical Popular Paraense’. É um musical contando um pouco da nossa história através das décadas. Uma grande homenagem à nossa gente”, garante.

Serviço

Encantada do Brega - O Musical

20 de janeiro

20 h

No Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540)

Ingressos: R$ 60 inteira e R$ 30 meia entrada.

Vendas on-line: sympla.com.br (link na bio do Instagram @sigateatro)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)