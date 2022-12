Siga Canto apresenta um show em formato voz e piano com trilhas de cinema

O centro de formação de cantores Siga Canto apresenta nesta quinta-feira, 22, às 20h, um espetáculo que liga cinema e música. É o show "And the Oscar Goes To", que vai relembrar canções eternizadas em filmes nacionais e internacionais. Os 29 cantores da Siga Canto interpretam versões dessas canções, ao estilo voz e piano, no palco do Teatro Waldemar Henrique. O formato do show é inédito na Siga Canto. Coube a pianista Débora Souza a missão de adaptar os sucessos das trilhas de cinema.

Na setlist, obras inesquecíveis, como: "I will always love you" (O guarda-costas); "Você não me ensinou a te esquecer" (Lisbela e o prisioneiro); "Skyfall" (007 - Operação skyfall); "Take my breath away" (Top Gun); "Shallow" (Nasce uma estrela), dentre outras. O show é dirigido pela cantora, compositora e idealizadora da Siga Canto, Renata del Pinho.

"É um prazer imenso para nós, da Siga Canto, voltarmos a nos apresentar nesse palco tradicional e tão importante para a cultura de Belém e do Pará, que é o Teatro Waldemar Henrique. Nós estamos produzindo esse show há cerca de 3 meses. Um trabalho de muitas mãos, feito com todo o carinho para os amantes do cinema e da música. Vai ser um espetáculo que a gente vai ouvir cada música, e a nossa mente vai nos remeter aos respectivos filmes em que elas embalaram tantas histórias."

Hellen Sousa, que já é aluna da Siga Canto desde 2019, é uma das cantoras do espetáculo. Ela define como a realização de um sonho, cantar em show de voz e piano.

"Eu já participei de vários shows da Siga Canto e também tenho uma banda de rock, da qual eu sou vocalista. Mas a sensação de subir ao palco do Teatro Waldemar Henrique é uma grande honra para mim. Sempre foi um sonho me apresentar ao estilo voz e piano, e ainda mais com canções do cinema, uma outra paixão que eu tenho. O nervosismo tomou conta, mas os nossos ensaios e a preparação que a Siga Canto nos oferece são coisas que todo artista deveria ter."

Este é o último show da Siga Canto no ano de 2022. O centro também fez um tributo à Marília Mendonça e um show inteiramente dedicado ao melhor da música paraense. O método de aprendizagem dos alunos/cantores, é um diferencial na área, segundo Renata.

"Eu, como artista, nos primeiros anos da minha carreira, sempre enxerguei a necessidade da nossa preparação enquanto cantores. Precisamos exercitar a expressão corporal, driblar o lado psicológico, e ter a experiência de palco. Então, nós fazemos isso na Siga Canto, para preparar aquele artista e que ele se sinta seguro para se expressar por meio da música."

Data: quinta-feira, 22

Hora:2 0h

Local: Teatro Waldemar Henrique

Ingressos: Bilheteria do Teatro Waldemar Henrique, R$ 30 (meia-entrada promocional para todos)

Informações: Instagram @sigacanto