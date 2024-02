Brega Love: Novo EP de Mell Pinheiro traz bregas românticos com uma nova roupagem

A cantora paraense Mell Pinheiro, que é conhecida como a rainha do ‘brega romântico’, lançou um novo EP com músicas inéditas que prometem fazer os ouvintes dançarem agarradinhos. Intitulado “Brega Love”, o projeto possui quatro canções, sendo três autorais e uma versão da música “Quem ama não Trai".

A artista considera que atualmente trabalha com um novo estilo musical, o “Brega Love”. Segundo Mell, o tipo de música cantada por ela é inspirada nos bregas tradicionais, mas trazendo uma roupagem eletrônica mais atual.

“Considero o Brega Love como uma nova vertente do brega, inspirada no brega raiz, com letras que falam de amor, de sofrimento, a chamada sofrência. E tem a mesma pulsação do brega raiz, mas com a sonoridade do pop eletrônico, batidas e efeitos eletrônicos”

O amor é um tema que não falta nas músicas de Mell, e por isso está presente nas canções do ‘Brega Love’, que faz uma combinação de vários estilos dentro do gênero brega.

“Eu amo cantar o amor. No meu repertório não podem faltar os bregas românticos. Então eu pensei: por que não trazer de volta essa mesma linguagem, esse mesmo romantismo do brega raiz, a mesma pulsação, mas com arranjos atualizados com uma nova roupagem? E aí o Brega Love faz essa junção, por isso um novo estilo”. Explica Mell Pinheiro.

Inspiração nos clássicos

As músicas do EP foram feitas em parceria com Luiz Nascimento e Tonny Brasil, nomes que estão fortemente ligados ao brega raiz, gênero admirado por Mell Pinheiro. A cantora ressalta que os bregas paraenses clássicos são uma grande inspiração do ‘Brega Love’.

“A gente quis trazer de volta as composições que eram feitas há 10 anos, logo que o brega raiz nasceu, com o Calypso, Tony Brasil, Edilson Moreno, aquela galera. O brega raiz, é um estilo, assim como também o melody, então queremos que o brega love seja essa nova vertente, que traz aquele romantismo, mas com uma linguagem que escutamos hoje, nas aparelhagens, por exemplo”, pontua.

A artista garante que quem ouvir as canções do EP vai sentir vontade de dançar, o tipo de interação que ela ama ver no seu público.

“Eu falo que eu gosto de ver as pessoas dançarem agarradinhas, quando eu vejo o público pegando o seu par, o marido pegando sua esposa e vice versa e indo dançar no salão, isso pra mim é o meu maior retorno. Todo mundo dançando e sentindo aquela sofrência, como falam”, conta ela animada.

Mell Pinheiro acredita que vive um momento único na carreira, onde sua identidade artística está mais evidente. Para ela, ‘Brega Love’ é um trabalho musical que conversa intimamente com sua visão artística e a forma como o público se emociona nos shows.

“Sinto que agora eu to produzindo algo que tem a minha cara 100%. Quando eu comecei, há 6 anos, eu ainda estava me encontrando, porque o artista vai criando uma identidade. Eu vejo que hoje isso está muito forte em mim, que é o romantismo e as pessoas esperam que eu cante nos shows. O público me chama de rainha do brega romântico e por isso a proposta do EP é a minha cara. As letras tocam fundo no coração e assim como o público ama me ver cantar no palco, eu tenho certeza que eles vão amar ouvir o Brega Love”, explica.

O EP ‘Brega Love’ já está disponível em todas as plataformas de streaming de música, incluindo Apps populares como Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube.

Sobre a artista

Mell Pinheiro é cantora, compositora e jornalista. Há seis anos canta profissionalmente e vem ganhando destaque no cenário musical paraense. Sua paixão pela música começou desde jovem, cantando na igreja, e seu amor pelo brega a impulsionou a abraçar esse gênero, fomentando a cultura do Pará e levando alegria em forma de música a todos. Seus trabalhos podem ser encontrados em todas as plataformas digitais.