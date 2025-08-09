Capa Jornal Amazônia
Diversidade sonora marca show duplo de Allex Ribeiro e Marcelo Jeneci em Belém

Espetáculo reúne lírica existencial e ritmos populares em dois shows no dia 14 de setembro, com sessões às 17h e 20h

Hannah Franco
fonte

Allex Ribeiro e Marcelo Jeneci se apresentam em noite dupla no Teatro Margarida Schivasappa; veja como comprar os ingressos (Letícia Santos / Allex Ribeiro)

O público paraense poderá conferir, no próximo dia 14 de setembro, uma noite musical que une diferentes vertentes da música brasileira no palco do Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. Com sessões às 17h e 20h, o evento traz os shows de Allex Ribeiro e Marcelo Jeneci, em uma programação que mescla poesia existencial e ritmos populares.

A proposta é reunir dois artistas de estilos distintos em uma mesma noite, promovendo um diálogo entre sonoridades contemporâneas e tradicionais da música brasileira.

Natural de Capanema, o cantor e compositor Allex Ribeiro abre a programação com um repertório autoral que traz à tona reflexões sobre temas como identidade, angústia social e racismo. O artista apresenta faixas dos trabalhos “O amor que acreditei de porre” (2020) e “Verbalóide” (2021), este último produzido por Rick Ferreira, ex-guitarrista de Raul Seixas.

Com influências do pop-rock e do folk, Allex imprime um tom crítico e intimista às suas composições, convidando o público a uma escuta atenta e sensível.

Em seguida, quem assume o palco é o consagrado cantor e compositor Marcelo Jeneci, um dos nomes mais relevantes da nova geração da música brasileira. Conhecido por sucessos como “Felicidade” e “Pra Sonhar”, o paulista apresenta na capital paraense o espetáculo “Night Clube Forró Latino”, baseado em seu álbum mais recente. A proposta mistura ritmos tradicionais e contemporâneos, com influências de forró, reggae, cúmbia e pop latino.

O show traz releituras de grandes nomes da música brasileira, como Marília Mendonça, Pabllo Vittar e Edson Gomes, além de homenagens à música nordestina.

Serviço

Show Allex Ribeiro e Marcelo Jeneci – Night Clube Forró Latino

Data: 14 de setembro de 2025

Sessões: 17h e 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa – Centur, Belém/PA

Ingressos antecipados: www.sympla.com.br

Ponto físico: Loja Outer Boulevard – 2º piso

.
