Calcinha Preta marca gravação de DVD de 30 anos, no Mangueirão, para dezembro; saiba a data

A banda Calcinha Preta, que recentemente anunciou a gravação do DVD em comemoração aos 30 anos de carreira na capital paraense, divulgou a data oficial do show em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (8). A apresentação será realizada no dia 6 de dezembro, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém.

O grupo de forró se despede neste sábado (9) da turnê "Atemporal" com show na Neo Química Arena, em São Paulo. Para o estado do Pará, eles prometem trazer "Mágica, O Espetáculo!" que promete muitas surpresas ao público.

O evento promete reunir fãs de diversas regiões para celebrar as três décadas de história do grupo, que se tornou referência no cenário do forró romântico brasileiro. Mais informações sobre ingressos e programação devem ser divulgadas em breve.

Forte ligação com o Pará

A Calcinha Preta mantém uma relação especial com o estado. Em16 de abril de 2005, Belém recebeu a gravação do segundo DVD da banda, "Mágica", diante de mais de 80 mil pessoas na Arena Yamada. O espetáculo contou com efeitos especiais, cenários grandiosos e até números de ilusionismo, com participação do mágico Issao Imamura.

Relembre:

Com a formação histórica - Paulinha Abelha, Silvânia Aquino, Daniel Diau, Ana Gouveia e Bell Oliver - o grupo emocionou o público com sucessos como "Hoje à Noite", "Agora Estou Sofrendo", "Manchete dos Jornais" e "Baby Doll". O resultado foi um registro que alcançou 1,6 milhão de cópias vendidas, rendeu disco de diamante duplo e consolidou-se como o maior DVD da história do forró.