Calcinha Preta apresenta turnê 'Atemporal', em Belém; veja entrevista exclusiva com a banda

A Banda de forró Calcinha Preta chega a Belém neste sábado (17), com seu novo show da turnê ‘Atemporal’. O evento terá como convidados o cantor Pablo e a cantora Rebeca Lindsay, e participações especiais dos ex-vocalistas Berg Rabelo, Marlus Viana e Raiad Neto.

O show será no Espaço Nautico Marine Club, com abertura dos portões às 20h.

Calcinha Preta se mantém ao longo de duas décadas no topo do forró, com uma carreira sólida e repleta de sucessos românticos e animados. O grupo conquistou o Brasil com hits como “Você Não Vale Nada”, “Não me Deixe Agora”, “Quero Ser O Seu Namorado”, “Manchete dos Jornais”, “Cobertor”, “Hoje à Noite”, que estarão no repertório do show em Belém.

O ‘Festival Atemporal’ promete uma noite de muita música e emoção, celebrando o legado da banda Calcinha Preta e reunindo gerações de apaixonados pelo grupo. Para os muitos fãs paraenses, será uma experiência única de reviver sucessos e criar memórias ao som de uma das bandas mais queridas do Brasil.

A turnê Atemporal começou pela cidade de Aracaju (SE), cidade natal da banda, para celebrar 20 anos de carreira. Já o DVD da banda Calcinha Preta foi gravado em dezembro de 2023, em Salvador (BA), com a presença de grandes nomes da música brasileira. O espetáculo ainda contou com uma aparição da ex-integrante Paulinha Abelha, por meio de Inteligência Artificial, que faleceu em fevereiro de 2023.

Veja a entrevista exclusiva com a banda Calsinha Preta:

Belém tem uma conexão muito forte com a Calcinha Preta, como é estar de volta com essa apresentação?

Silvania: Belém é nossa segunda casa. É a certeza de que vamos ter uma noite linda, de grandes memórias. A Calcinha Preta é nossa, é do Pará e é de todos os fãs que há tantos anos nos aplaudem. Não a toa que, nesta edição, vamos bater recorde de público.

A Calcinha é atemporal mesmo, como é sobreviver no mercado musical do Brasil, que hoje em dia pede rapidez dos artistas, e mesmo assim vcs continuam em alta tendo seus hits ainda tocadas?

Diau: Estamos sempre nos renovando, buscando estar envolvido em todas as atualizações do mercado. Nossa equipe Faz Mídia, sempre antenada e modernizada. Além disso, falar de amor é atemporal. O amor se conjuga em todos os tempos.

Vocês tem momentos marcantes vividos em Belém, pode fala de alguam recordação especial q tens aqui?

Bell: Nosso DVD em Belém com nossa eterna Paulinha. Esse ficará para sempre em nossos corações

Ohara: Belém tem um lugar cativo no coração da Calcinha, que sempre fui fã e tenho a honra de fazer parte desse grupo especial! Dessa casa que nos inspira e ensina tanto.