Disney anuncia fim de canais de TV por assinatura no Brasil

A Disney anunciou o encerramento de diversos canais de TV no Brasil. A partir de fevereiro de 2025, serão descontinuados: Disney Channel, FX, Star Channel, Nat Geo e Baby TV. As operadoras de assinatura como Sky e Claro já foram notificadas pela empresa.

O único canal que permanecerá ativo será o ESPN, responsável por transmitir conteúdo esportivo. Todas as obras, como filmes e séries, que podiam ser vistas nos canais excluídos migraram para o streaming Disney +.

Em nota, a Disney esclareceu que decidiu fazer a mudança desses conteúdos para atender as necessidades dos consumidores.

"Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025. Essa decisão inclui o encerramento dos canais Star Channel, Cinecanal, FX, National Geographic, Disney Channel e Baby TV, sem impactar nossos canais esportivos", informou a nota.