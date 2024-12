Conheça os doramas que estreiam em dezembro nos streamings; veja as datas

O mês de dezembro contará com algumas novidades para o dorameiros e dorameiras, já que alguns doramas vão estrar nos streamings, principalmente, na Netflix. As novidades vão ficar por conta de doramas de diversos gêneros, como ficcção científica, romance e suspense.

Entre os novos doramas, está o T-Drama "Amanhã e Eu", que mostra uma Tailândia do futuro e é dirigida por Paween Purijitpanya. Além dele, as novidades ficam por conta do J-Drama "Amor Irresistível", adaptação dirigida por Ryûtarô Nakagawa.

VEJA MAIS

Confira a lista completa e as informações dos doramas que estreiam em dezembro nos streamings:

DORAMA "O AMANHÃ E EU"

Sinopse: Numa Tailândia do futuro, alguns dilemas serão colocados a prova, em que será preciso conciliar o futuro e tradições antigas. A cultura estará em conflito com os avanços tecnológicos, em que algumas fragilidades serão expostas. Qual o papel da ética neste contexto?

Classificação: a série ainda não tem classificação

Elenco: Ray MacDonald, Pongsatorn Jongwilas, Waruntorn Paonil, Treechada Hongsyok, Sutthirak Subvijitra

Gênero: Ficção Científica e Drama

Disponível: Netflix

Estreia: 4 de dezembro

DORAMA LIGHT SHOP - ENTRE A VIDA E A MORTE

Sinopse: Uma loja de lâmpada está localizada no final de uma rua escura, em que recebe clientes misteriosos e um tanto quanto estranhas. O dono da loja já está bastante acostumada com as visitas, enquanto uma cliente precisa ser avisada sobre os frequentadores do local de todas as noites.

Classificação: 16 anos

Elenco: Ju Jihoon, Park Boyoung, Kim Seolhyun, Bae Seongwoo, Um Taegoo, Lee Jungeun

Gênero: Suspense e Drama

Disponível: Disney+

Estreia: 4 de dezembro

VEJA MAIS

DORAMA O CONTO DA SENHORA OK

Sinopse: Uma mulher que luta diariamente para sobreviver num mundo dominado pela escravidão, enquanto ela é uma escrava da nobreza. Para ter sucesso, ela muda de identidade e foge. Mas tudo pode sair do controle quando ela conhece um contador de história que se apaixona por ela.

Classificação: 14 anos

Elenco: Lim Ji-yeon, Choo Young-woo, Kim Jae-won, Yeonwoo, Lee Jae-won, Kim Jae-hwa, Oh Dae-hwan

Gênero: Drama e Romance

Disponível: Netflix

Estreia: 9 de dezembro

DORAMA AMOR IRRESISTÍVEL

Sinopse: Um homem chega numa cidade do Japão para ser professor numa universidade de arte, já que ele é jovem talentoso. Além disso, ele tem uma energia que acaba contagiando a todos, fazendo com eles queiram ficar perto do homem misteioso, ainda que ele não queira se aproximar de ninguém. Apesar disso, ele é cercado por muita gente, mas um dia conhece uma mulher que faz com que suas emoções mudem. Este é um J-Drama adaptado do drama sul-coreano "Apesar de Tudo, Amor", também disponível na Netflix.

Classificação: 14 anos

Elenco: Ryusei Yokohoma e Sara Minami

Gênero: Drama e Romance

Disponível: Netflix

Estreia: 9 de dezembro

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)