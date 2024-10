Dia Nacional da Música Gospel é oficializado por lei proposta por parlamentar paraense

Nesta terça-feira (15/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel, a ser celebrado anualmente no dia 9 de junho. A proposta da lei partiu do deputado federal Raimundo dos Santos (PSD-PA), cantor e sanfoneiro gospel, e foi aprovada pelo Congresso Nacional em agosto deste ano. Além do parlamentar paraense, o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) também participou da cerimônia.

Representantes do meio gospel estiveram na cerimônia de sanção que ocorreu no Palácio do Planalto em Brasília. Durante o evento, o presidente do Brasil destacou a importância da data para dar visibilidade ao papel da música gospel na cultura e na religiosidade de milhões de brasileiros.

“A música gospel agora tem um dia nacional de celebração. Com o deputado Otoni de Paula, sancionei o projeto que institui o dia 9 de junho como o Dia Nacional da Música Gospel, dando visibilidade ao importante papel da cultura, da religiosidade e da fé de milhões de brasileiros e brasileiras", declarou Lula.

O evento contou com a presença de evangélicos que realizaram uma oração pelo presidente Lula. Durante o encerramento, a música "Faz Um Milagre em Mim", de Régis Danese, foi entoada pelos participantes.