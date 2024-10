Lula vai sancionar lei que cria Dia Nacional da Música Gospel

O presidente Luiz Inácio Lulda Silva vai sancionar o projeto de autoria do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), que propõe a criação do dia da música gospel. O ato está previsto para, esta terça-feira (15/10). A proposta está no projeto de lei (PL) de n° 3090/2023, que define a data para 9 de junho.

O projeto de lei é de autoria do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) e foi aprovado no Senado Federal em setembro. O dia escolhido para celebrar a data faz referência ao nascimento de Frida Vingren, missionária sueca e uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil. Além de missionária, Vingren era cantora e compositora e foi responsável pela criação de diversos hinos religiosos.

“A fixação de uma data nacionalmente dedicada à música gospel, além de valorizar a cultura e a religiosidade de milhões de brasileiros, chamará a atenção para esse importante vetor de conforto mental/psicológico e espiritual, contribuindo para que venha a ser mais conhecido e enaltecido no Brasil”, justifica o deputado, no PL.