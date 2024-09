Dia Nacional da Música Gospel é aprovado no Senado; proposta segue para sanção de Lula

A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 17, o projeto de lei 3.090/2023, que propõe a criação do Dia Nacional da Música Gospel, a ser comemorado anualmente em 9 de junho. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), como relatora, leu o parecer favorável à matéria apresentado pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). A proposição, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), deve seguir agora à sanção do presidente da República.

VEJA MAIS

No âmbito do Senado, um projeto pode ser levado ao plenário se pelo menos um décimo dos senadores apresentarem um recurso ao presidente da Casa, mas a proposta não deve encontrar problemas pelo apelo e reconhecimento do gênero musical – que consolidou-se na preferência popular com o ápice da pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisas – e na valorização dos profissionais envolvidos. O PL já havia sido aprovado de forma conclusiva nas Comissões de Cultura (CCULT) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

A data oficial pretendida fixa 9 de junho, uma homenagem à missionária sueca Frida Maria Strandberg Vingren (1891-1940), em referência ao dia e mês de seu nascimento. Ela teve grande participação na Harpa Cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, lançada em 1922. Multi-instrumentista, cantora e compositora, ela criou mais de 20 hinos da Harpa Cristã, como a conhecida composição “Hino 126 – Bem Aventurança do Crente”. Frida, que também foi enfermeira, jornalista, poetisa, articulista e tradutora, era casada com Gunnar Vingren (1879-1933), cofundador da Assembleia de Deus, a igreja-mãe em Belém do Pará, ao lado de Daniel Berg (1884-1963), ambos também suecos.

O deputado Raimundo Santos, que é membro da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), argumentou em seu projeto que “no Brasil, a música gospel não apenas conquistou rapidamente corações e mentes, como se revelou capaz de absorver influências da música brasileira, religiosa ou não”. “Trata-se, hoje, de um ramo relevantíssimo da indústria fonográfica, musicalmente rico e diversificado. Como em tantos outros exemplos, os brasileiros souberam transformar uma manifestação cultural e espiritual nascida no exterior em algo muito nosso, que merece difundir-se e se tem difundido para além de nossas fronteiras. A religiosidade evangélica simplesmente já não pode ser pensada, em nosso País, sem essa dimensão musical”, salientou.

A senadora Damares Alves fez leitura sucinta do relatório para a aprovação do projeto. “ O projeto é de autoria do deputado federal Raimundo Santos, do Pará, que inclusive é cantor gospel, e o voto proferido aqui foi feito pelo senador Marco Rogério, que também é evangélico e muito envolvido com o segmento gospel. O voto é pela aprovação do projeto 3090 de 2023. Este é o voto”, declarou.