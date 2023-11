Festival gospel ‘Celebrar – Geração Forte’ é realizado em shopping de Belém

O festival "Celebrar – Geração Forte" reúne vários artistas de música gospel, de 3 a 5 de novembro, na praça de alimentação do Parque Shopping. Durante essas três noites, o evento oferecerá uma experiência emocionante para os fiéis, proporcionando, além dos momentos de louvor, a oportunidade de socialização e conexão espiritual. O evento é gratuito ocorrerá das 18 às 21h.

Dentre as apresentações de artistas gospel renomados como Malveira's Dance, Company Banda Santo Som, Rede Jovem Ceia, Lene Moraes, Link Music, Leonardo Moraes, Banda Coração Valente, Louvor da Letra e Virgínia Santo.

Anualmente, o Parque Shopping recebe a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio. A partir dessa tradição, surgiu a ideia de promover um evento que visasse alcançar não apenas a comunidade católica, mas também a cristã e evangélica. Dessa forma, a iniciativa busca proporcionar momentos de fé e comunhão de maneira democrática, atendendo a todos públicos.

A cantora gospel Lene Moraes, canta desde os quatro anos de idade, sempre no gospel. Atualmente em carreira solo, já participou de algumas bandas, e abriu shows gospels importantes no Pará. “Esse evento é muito importante para o espaço da música gospel paraense. De alguns anos para cá a gente tem visto uma adesão maior das pessoas em fazer esses eventos, em dar voz para a música gospel paraense e em valorizar os talentos da terra. Além do mais, a pessoa está ali se alimentando, recebendo um pouco mais das palavras de Deus. A gente sai de casa querendo receber uma palavra de carinho, uma palavra de conforto e a gente vai estar ali adorando e louvando”, destaca.

“O ‘Celebrar - Geração Forte’ busca proporcionar uma experiência inspiradora de fé, música e comunhão. Voltado especialmente para a comunidade cristã, o evento oferecerá momentos de louvor, oportunidades de socialização e conexão espiritual. A intenção é criar um ambiente acolhedor e cheio de positividade, promovendo um espaço musical onde todas as famílias possam se conectar”, explica gerente de marketing do shopping Isa Lucena.

Outra artista que se apresentará será Virginia Santos, integrante da Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia (CEIA). Ela recebeu com grande surpresa esse convite do para participar do Celebrar. “Acredito, que divulgar o amor de Deus, através do louvor é uma missão indescritível, para nós que somos cristãos. Acredito que o Parque Shopping, está fazendo história no cenário da música gospel, pois não é comum você ter um evento deste porte dentro de um shopping, e que passe uma mensagem tão linda sobre paz e amor, que une, agrega e ajuda tanto, dando esperança para que acabe logo esse momento tão delicado que o mundo está vivendo de guerra, dor e sofrimento”, reflete.

A banda Santo Som vai apresentar diversos gêneros como forró, sertanejo universitário, e pentecostal, e whorship. "Primeiro, é uma honra para equipe Santo Som, se apresentar no Parque Shopping. Segundo, que através desse espaço que o parque está abrindo para a música gospel, cremos que vamos alcançar muita visibilidade, além de estarmos fazendo o que amamos, que é tocar e cantar, e estaremos levando a palavra de Jesus, para as pessoas que estarão em seu momento de lazer, e que muitas vezes, precisão de uma palavra de ânimo, renovação e fé. Cremos que será um grande movimento", afirmou o líder da banda Ney.

Programação musical do “Celebrar – Geração Forte”:

Dia 03/11

Malveira's Dance Company – 18h

Banda Santo Som – 18h30

Rede Jovem Ceia – 20h



Dia 04/11

Malveira's Dance Company (ministração de dança)

Lene Moraes e Banda – 18h

Link Music – 19h

Leonardo Lima – 20h

Dia 05/11

Banda Coração Valente – 18h

Louvor da Letra – 19h30

Virgínia Santos – 20h

Serviço:

Celebrar – Geração Forte

Local: Praça de Alimentação, do Parque Shopping Belém

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, nº 4300, Parque Verde, Belém

Data: 3, 4 e 5 de novembro

Horários: 18h às 21h