Cantor Yuri Castilho desponta como atração paraense na música gospel

"É possível ser feliz e ser cristão, é possível ser fiel a Deus e ser jovem. E é por isso que eu estou aí, para levar a mensagem de Jesus, levar a mensagem da Cruz, levar a resposta àquele que precisa, por meio do louvor e da Palavra de Deus". Essa colocação do cantor paraense Yuri Castilho, 24 anos de idade, referenda a proposta dele de contribuir com a descoberta de um sentido de vida para muitos jovens por meio da música, em especial, a canção "Resposta", carro-chefe da carreira dele.

Nascido em Belém e residindo em Benevides, na região metropolitana da capital paraense, Yuri começou cedo na música, aos 15 anos de idade, integrando uma banda em apresentações em casas de shows da Grande Belém e em outras regiões do Pará. "Em 2017, eu abro mão desse projeto e entro na carreira gospel, aceito Jesus como meu salvador e recebo aí o ministério nas minhas mãos para levar o louvor, para levar a Palavra de Deus por meio do louvor. Desde então, tenho levado essa mensagem, a mensagem da Cruz, a mensagem de Jesus. Tive o apoio da Assembleia de Deus em Belém, da Assembleia de Deus por todo o Pará, que me ajudou a fortalecer o meu ministério", ressalta.

Resposta

Em 2019, o cantor lançou o seu primeiro álbum, chamado “Abra os seus Olhos”. A canção-título do disco ganhou visibilidade, sendo escolhida pela produtora AMAIS Music, em Belém, conquistando mais de 15 mil visualizações no Youtube. No ano seguinte, Yuri lançou de forma independente o single “Resposta”, atingindo mais de 12k de visualizações no seu canal do Youtube. E ele seguiu em frente. Junto com a sua esposa, Tayane Castlho, ele é membro ativo da Assembleia de Deus, em Belém.

Ao longo da sua jornada, Yuri participou de eventos de grande magnitude, evidenciando o seu papel como um ministro de louvor, como a Extensão dos Gideões Missionários da Última Hora, em Paragominas, Além disso, contribuiu para a edição do projeto “Celebrai”, em Cândido Mendes (MA) e da Marcha Para Jesus, no mesmo estado.

“Esses eventos me abriram portas, sendo convidado a participar do 'Congresso Brasileiro de Jovens de 2022'. Recentemente, Yuri lançou a música "Resposta", selecionada como tema do Congresso Brasileiro de Jovens no Pará, nomeado 'Congresso Resposta'. O show dele, realizado ao vivo, foi compartilhado com mais de 15 mil jovens e adolescentes, reafirmando a música como meio de conexão espiritual. Essa canção já está disponível em todas as plataformas de streaming.

"Com certeza, a canção 'Resposta' traz o sentimento de vida, e principalmente, ela foi abraçada pela juventude. Eu lancei a canção 'Resposta' em áudio no ano de 2019 no Congresso Brasileiro de Jovens no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém, e, em 2024, lancei o clipe oficial dessa canção e mais uma vez a juventude abraça essa canção e decide junto comigo levar a mensagem que Cristo. A mensagem principal dessa canção é que Cristo é a resposta", enfatiza Yuri.

Além disso, está com um novo projeto intitulado “Tour Resposta”, uma iniciativa evangelística voltada para a juventude, independente da crença. “O projeto acontece em todo o Brasil, orgulha-se o cantor. “Muito além de um cantor gospel, sou um mensageiro da fé, da esperança e da inspiração. Deus me abençoou com a minha voz e quero levar através da música a palavra de Jesus Cristo”, finaliza o artista. Yuri Castilho tem shows agendados para Soure e Araxiteua, no Pará, e, em 19 de outubro, ele abrirá o show da

Banda Catedral, em São Luís (MA).