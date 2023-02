Dia Estadual da Dança é celebrado com oficinas gratuitas e espetáculos pagos

Nesta quinta-feira, 16, é comemorado o Dia Estadual da Dança. O Colegiado de Dança do Pará promove nesta quinta e também na sexta-feira, 17, a II Mostra de Dança da instituição, com oficinas gratuitas e espetáculos com ingresso pago. A programação acontece no Teatro Experimental Waldemar Henrique.

Nesta quinta-feira, 16, às 14h, acontece a oficina gratuita de dança contemporânea com o instrutor Omatheus; seguida de dança do ventre com a instrutora do Anicée D’Carmo, às 16h; e de lyrical jazz com o instrutor Rodrigo Ramos, às 17h. As inscrições acontecem no local, no horário da oficina. A primeira oficina do dia será virtual, no teatro, enquanto as demais serão presenciais.

Às 18hs iniciam as apresentações. Entre os espetáculos que serão apresentados está “Nature”, da Dançart Escola de Dança, de Marituba. Também irão se apresentar Anicée, de Ananindeua; seguida do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho e da Cia. Do Nosso Jeito, com dançarinos cadeirantes, ambos de Belém; além do Studio Alpha, de Castanhal.

Cia de dança Arte em Movimentos. (João Siqueira/ Divulgação)

Já na sexta, 17, haverá a oficina “Entre Pina e Kazuo: Investigações Poéticas do Corpo”, com o instrutor Felipe Araújo de Melo, às 15h. Às 18h começam os espetáculos, com a Cia Jovem do Ballet Jackeline Mendes, de Belém, trazendo “Filhas do Rio”. Também irão se apresentar o Ballet MB e a Companhia de Dança Arte em Movimentos, ambas da capital paraense, e do Grupo Parafolclórico Nheengaíbas, de Breves, no Marajó.

A programação inclui uma homenagem ao bailarino, professor e coreógrafo Willame Diniz, que faleceu há uma semana, em Ananindeua. Ativista na luta por avanços aos profissionais da dança, ele era formado pela Royal Academy, de Londres, e lecionava na Escola Técnica de Artes São Lucas, de Castanhal.

Nheengaíbas, de Breves (Valério Silveira/ Divulgação)

Altamira

Em Altamira, no Sudoeste Paraense, o Colegiado de Dança do Pará promoverá nesta quinta, 16, outra mostra gratuita dança no shopping center Serra Dourada, com artistas independentes, assim como integrantes do Estúdio de Dança Movimento, das 18 às 22h. A programação será aberta ao público.

O presidente do Colegiado de Dança do Pará, Ígor Marques, explica que, além das programações gratuitas, haverá a movimentação no site e nas redes sociais com a exibição de vídeo-danças de vários artistas e depoimentos, incluindo a homenagem a Willame Diniz.

Data

O Dia Estadual da Dança entrou para o calendário do Pará a partir do ano passado, através do projeto de lei da então deputada estadual Marinor Brito, que foi sancionado pelo governador Helder Barbalho. A data faz referência ao dia ao professor Augusto Rodrigues, considerado o precursor da dança clássica em Belém, que faleceu em 16 de fevereiro de 2016. Ele estudou no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras, se apresentou em espetáculos de companhias europeias, montou a primeira escola de dança de Belém e lecionou na Escola de Teatro e Dança da UFPA.

O evento tem o apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP), do Teatro Waldemar Henrique e do governo do estado do Pará.

Agende-se:

Programação do Dia Estadual da Dança

Dias: quinta e sexta-feira, 16 e 17

Oficinas gratuitas a partir das 14h, na quinta, e das 15h, na sexta-feira

Espetáculos com ingresso pago a partir das 18h nos dois dias

Ingressos a R$ 20 à venda na bilheteria do teatro.