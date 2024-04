Morre Roberto Cavalli, designer de moda das divas, aos 84 anos

O designer de moda italiano Roberto Cavalli, fundador da grife homônima, morreu nesta sexta-feira (12/04). O estilista produziu peças exclusivas para Anitta, Taylor Swift, Beyoncé, Madonna, Zendaya, e outras celebridades.

Cavalli faleceu em Florença, na Itália. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada pelo perfil da grife no Instagram. A imprensa internacional informou que Cavalli morreu em casa ao lado da mulher, Sandra Bergman Nilsonn, casado nos últimos 15 anos. O casal teve um filho, Giorgio, há dois anos.

Cavalli era conhecido pelos trabalhos com sensibilidade artística. Ele estudou no Instituto de Arte de Florença. A marca própria de moda foi lançada em 1970, com primeira coleção no Salon du Prêt-à-Porter em Paris, realizado na Porte de Versailles.

As criações de Cavalli destacavam a feminilidade nas silhuetas justas e na força do animal print. A fórmula conquistou grandes nomes do entretenimento, como Madonna, Beyoncé, Taylor Swift, e Charlize Theron. A brasileira Anitta usou três figurinos assinados pelo estilista no show no Coachella em 2022.

"Uma vida vivida com Amor. É com grande tristeza que hoje nos despedimos de nosso fundador Roberto Cavalli. De origens humildes em Florença, Roberto conseguiu se tornar um nome mundialmente reconhecido, amado e respeitado por todos. Naturalmente talentoso e criativo, Roberto acreditava que todos poderiam descobrir e alimentar o artista dentro de si. O legado de Roberto Cavalli viverá por sua criatividade, seu amor pela natureza e por sua família, a quem adorava", informou o texto publicado na rede social da marca.