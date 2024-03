Ator Chance Perdomo morre aos 27 anos em acidente de moto

O ator Chance Perdomo, conhecido por seus papéis nas séries "Gen V" e "O Mundo Sombrio de Sabrina”, faleceu aos 27 anos em um acidente de moto na noite da última sexta-feira (29). A confirmação foi feita pela família e sua equipe por meio de uma nota enviada à imprensa na noite deste sábado (30). O trágico acidente não resultou em outras vítimas feridas.

“É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido. Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão”, declarou o comunicado.

Chance nasceu em Los Angeles, mas foi criado na Inglaterra. Em 2018, alcançou fama internacional ao interpretar Ambrose Spellman, primo da protagonista, na série "O Mundo Sombrio de Sabrina". Recentemente, estava ganhando destaque em "Gen V", um spin-off de "The Boys" no Prime Video. Os produtores da série lamentaram a perda do ator.