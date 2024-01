Ator em ‘Star Trek’, Gary Graham, morre aos 73 anos

Gary Graham, ator que viveu Soval na saga “Star Trek”, morreu aos 73 anos. Susan Lavelle, ex-mulher, deu a notícia em seu perfil no Facebook nesta terça-feira, 23. A causa da morte do artista não foi informada.

VEJA MAIS

“É com profunda tristeza que falo que Gary Graham, meu ex-marido, ator incrível e pai da nossa única linda filha, Haylee Graham, morreu hoje. Nós estamos completamente devastados, especialmente nossa filha Haylee. Sua esposa, Becky, estava ao seu lado”, escreveu. Susan disse que conheceu Gary aos 20 anos, quando ele atuava na série “Alien Nation”.

A ex-mulher relembrou a personalidade do ator e agradeceu pela jornada, pelos presentes e pela filha. “Gary era engraçado, com senso de humor sarcástico, mas gentil, lutou pelo que acreditava, um cristão devoto e orgulhoso da sua filha, Haylee”, disse Susan.

Em seu perfil no X (Twitter), Haylee, que é escritora, agradeceu pelas “gentis condolências e maravilhosas histórias” a respeito de Gary. Ela o chamou de “pai incrível e ator talentoso”.

“Meu pai teve muito mais do que esperava fazer, mas eu descanso no fato de que ele estará no reino eterno e terá muito mais a fazer lá. Eu oro a Deus em meu luto e sou muito grata pela oportunidade de dar ao meu pai, um ator de longa data, seu último trabalho em ‘Planted’, um filme que eu escrevi. Ele está com seu Salvador agora”, disse Haylee em postagem no Instagram.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ator paraense Victor Barros estreia em grande produção nacional]]

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)