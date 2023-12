’Cobra Kai’, ‘Young Sheldon’ e ‘Star Wars: The Bad Batch’: confira as séries que acabam em 2024

Em 2024, os fãs de “Cobra Kai”, “Young Sheldon” e “Star Wars: The Bad Batch” dão tchau para as produções. Além dessas, outros 23 seriados estão com o fim determinado para o próximo ano.

Independente da quantidade de temporadas, alguns seriados chegam aos episódios finais e deixam saudade no público.

Janeiro

Magnum P.I. - 03/01 (Somente em mídia física no Brasil)

Fevereiro

La Brea - 20/02 (Somente em mídia física no Brasil)

Abril

Curb Your Enthusiasm - 07/04 (HBO Max)

Maio

Bob Hearts Abishola - 13/05 (Somente em mídia física no Brasil)

Young Sheldon - 16/05 (Prime Video, Netflix e HBO Max)

Sem data

Big Mouth (Netflix)

Blue Bloods (NOW e Paramount+)

Cobra Kai (Netflix)

De Volta aos 15 (Netflix)

Elite (Netflix)

Good Trouble (Somente em mídia física no Brasil)

Grown-ish (Somente em mídia física no Brasil)

Hightown (Somente em mídia física no Brasil)

My Brilliant Friend (HBO Max)

SEAL Team (Paramount+)

Sintonia (Netflix)

Station 19 (Star+)

Star Wars: The Bad Batch (Disney+)

Superman & Lois (HBO Max)

S.W.A.T. (Star+ e Prime Video)

Star Trek: Discovery (Paramount+)

The Handmaid’s Tale (Star+, Paramount+ e MGM)

The Umbrella Academy (Netflix)

Vikings: Valhalla (Netflix)

Você (Netflix)

What We do in the Shadows (Star+)

