4 de maio é 'Dia de Star Wars': entenda o propósito da data

Um dos maiores fenômenos da cultura mundial, "Star Wars" acumula fãs fervorosos por todos os lugares do mundo. E todo esse amor só faz com que aumente as possibilidades de homenagem em torno da saga. Por esse motivo, foi criado o "Dia de Star Wars" em 4 de maio, uma data para celebrar e reunir os fãs desse grande sucesso dos cinemas.

Por que dia 4 de maio?

É tudo por causa de uma fonética! A data pronunciada em inglês é parecida com a famosa expressão jedi: "May the Force be with you", em tradução para o português: "Que a força esteja com você". Ao falar a data em inglês, "May the fourth", o som é muito parecido com o início da frase.

Por isso, é comum dizer "May The Fourth Be With You", algo como "Que 4 de maio esteja com você". Mesmo com o sentido da frase não ficando igual ao ser traduzido para o português, os fãs brasileiros aproveitam a data para comemorar.

A celebração começou em 2011, quando um famoso cinema do Canadá, o Toronto Underground Cinema, organizou um festival com a exibição de todos os filmes da saga. Desde então, maratonas e eventos especiais acontecem todos os anos na data. O lançamento do primeiro filme, "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança", chegou aos cinemas no dia 25 de maio de 1977.

