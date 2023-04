Semana de Cinema com diversas alternativas

As estreias de filmes no circuito exibidor local estão restritas, por enquanto, aos cinemas comerciais. A ausência de lançamentos nos cinemas Olympia e Líbero Luxardo tem demonstrado como é importante a existência cinemas alternativos para a exibição de filmes diversos. Espero que o Cine Olympia e Líbero Luxardo voltem às suas atividades o mais rápido possível para uma programação mais qualitativa no circuito belenense de exibição.

Essa semana um dos destaques comerciais nos cinemas é Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (foto). O filme é baseado no mais famoso jogo de RPG, onde os participantes interpretam personagens e criam narrativas colaborativas. O filme será exibido em cópias legendadas e dubladas. No elenco, Chris Pine (da nova franquia de Jornada nas Estrelas nos cinemas) e Hugh Grant.

Mubi

O cineasta Glauber Rocha completaria 84 anos no dia 14 de março. Sugiro ao leitor que procure conhecer, debater e estudar sua obra. No canal de streaming Mubi é possível assistir ótimos filmes de sua autoria como O Leão de Sete Cabeças (1970), Terra em Transe (1967) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964). Viva Glauber!

Prime Vídeo

A Baleia de Darren Aronofsky está disponível para locação no canal Prime Vídeo. O filme ganhou dois Oscars esse ano incluindo melhor ator para Brendan Fraser. Promovi uma ação cultural de cinema pelo Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) em Março que teve como ênfase um debate sobre esse filme e diversas opiniões confirmaram que A Baleia é um filme polêmico que merece ser assistido.

Reserva Imovision

O canal de streaming Reserva Imovision disponibiliza filmes excelentes para seus assinantes. Vale assistir ou rever Afterimage de Andrzej Wajda (último filme desse grande diretor), Adeus a Linguagem de Jean-Luc Godard, Imagem e Palavra de Jean-Luc Godard, Argentina de Carlos Saura, o documentário Bergman 100 anos de Jane Magnusson e Hiroshima Meu Amor de Alain Resnais, O Baile Perfumado de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, Dois Dias uma Noite dos irmãos Dardenne, Estados Unidos pelo Amor de Tomasz Wasilewski, Eu Daniel Blake de Ken Loach, Eu não sou seu Negro de Raoul Peck, Holy Motors de Leos Carax, Lúcio Flávio O Passageiro da Agonia de Hector Babenco e O Império da Paixão de Nagisa Oshima.

DVD

A Versátil Home Vídeo continua sua trajetória de qualidade em lançamentos de filmes em DVD. Estão disponíveis para venda aos consumidores diversos volumes com lançamentos em DVD dedicados ao período da Nova Hollywood que revelou novos cineastas americanos no final dos anos 1960 como Robert Altman, Francis Coppola e Peter Bogdonovich. Entre os lançamentos destaque especial para os filmes Nashville (1975) de Robert Altman, A ÚItima Missão (1973) de Hal Ashby e À Procura de Mr. Goodbar (1977) de Richard Brooks. Um documentário sobre a Nova Hollywood está incluído em um dos lançamentos. Imperdível!

Cineclube do MIS/PA

O Museu de Imagem e Som do Pará (MIS/PA) iniciará atividades de seu cineclube a partir de Maio. Em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) serão programadas sessões mensais com exibição de filmes do acervo do MIS/PA entre outras produções.

Sessão Cult

A Sessão Cult no projeto Plano Sequência do cine Líbero Luxardo em Abril exibirá o clássico francês Meu Tio (1958) de Jacques Tati. A exibição acontecerá no dia 27 de abril às 19h com entrada franca. A Sessão Cult com Meu Tio é uma homenagem ao professor Francisco Cardoso, membro e amigo da ACCPA, que faleceu recentemente e tinha especial admiração por esse filme e o cineasta Jacques Tati.

Dica da semana

O Viajante (1992) de Volker Schlöndorff. Com Sam Shepard e Julie Delpy. Baseado no livro de Max Frisch (Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará. Dia 18/4 às 19h com entrada franca).