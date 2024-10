Deolane Bezerra expõe prints e detona Blogueirinha nos stories: 'Não te suporto'

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra voltou aos holofotes após ser mencionada em uma entrevista no programa "De Frente Com Blogueirinha", que foi ao ar nesta segunda-feira (14). Em seus stories, a influenciadora expôs prints e detonou Blogueirinha.

Tudo começou quando João Vicente de Castro, convidado do último programa, que fez uma brincadeira ao falar sobre o cantor Fiuk, com quem Deolane teria tido um breve affair. Durante o bate-papo, João relembrou o início da carreira do cantor e mencionou seu atual relacionamento com Deolane.

"Quando eu conheci Fiuk, ele era uma estrela de Hollywood. Ele andava com segurança, num carro deste tamanho, protagonista de Malhação, gato para cacete, pegando todo mundo… Era uma loucura. Hoje não. Hoje ele está namorando a Deolane, né? Deve estar bom", comentou João Vicente.

Blogueirinha aproveitou o momento para alfinetar a influenciadora, debochando de sua prisão: "Deve estar cheio de segurança e continuar a mesma coisa, mas por outros motivos", disse a apresentadora. Deolane foi presa em setembro na Operação Integration, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Diante das provocações, Deolane não deixou barato e decidiu se manifestar através dos stories do Instagram. Além de responder diretamente à apresentadora, ela ainda expôs prints de conversas nas quais Blogueirinha a convidava para participar de seu programa, mas que ficaram sem resposta.

"Primeiramente, gostaria de falar que não te suporto. Segundo, não vou ao seu programa. Acho um b*sta. E, terceiro, aproveita meu hype que você tá precisando. Suas maldades não estão colando mais. Quarta e última… Avisa para o seu convidado que o que ele quer, tá mole", disparou Deolane.

Stories de Deolane Bezerra. (Reprodução/Instagram)

Para completar o desabafo, Deolane ainda compartilhou uma mensagem de uma seguidora relatando uma experiência desagradável com a apresentadora.

"Uma vez encontrei ela num show da [Deolane apagou o nome da artista] e fui oferecer o meu trabalho de unhas. Encostei no ombro dela com um toque e, no meio de todo mundo, ela mandou eu não tocar nela porque ela tinha nojo de hétero. Só para me deixar constrangida", relatou a seguidora, contando ainda que foi humilhada pela apresentadora na frente de outras pessoas.

Deolane finalizou as postagens com uma série de emojis de carinha de nojo. Blogueirinha ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)