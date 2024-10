Operação Integration: Justiça mantém bloqueio de bens de Gusttavo Lima e Deolane Bezerra

Nesta quarta-feira (9), foi decidido pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, que será mantido o bloqueio de bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra e dos demais investigados da Operação integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O relato da magistrada foi publicado no Portal G1.

Na decisão, a magistrada também negou autorização aos sócios da empresa Vai de Bet para viajar a Brasília (DF). Segundo os investigadores, pelo menos R$ 3,8 bilhões foram movimentados no esquema.

“Os fundamentos que embasaram a decisão original continuam inalterados e, portanto, vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais. A gravidade das circunstâncias que levaram à adoção dessas medidas ainda se faz presente, assegurando a proteção dos interesses da Justiça”, diz a decisão.

Quando solicitou o desbloqueio de bens, a defesa de Gusttavo Lima argumentou que, na decisão tomada em segunda instância no dia 24 de setembro, o relator do caso, Eduardo Guilliod Maranhão, revogou a ordem de prisão e todas as medidas cautelares que haviam sido impostas, o que incluiria também o bloqueio de valores e bens do cantor.

No entanto, a juíza enfatizou que o desembargador revogou a prisão preventiva, a suspensão do passaporte e do certificado de registro e o porte de arma de fogo do artista, porém manteve as ordens de bloqueio de valores e sequestro de bens que haviam sido determinadas no primeiro grau.

Assim, Andréa Calado da Cruz determinou a manutenção das medidas cautelares e negou o desbloqueio dos bens e contas correntes bloqueadas tanto de Lima, quanto dos outros indiciados na Operação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)