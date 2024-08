VÍDEO: Kéfera revela motivo para fim de amizade com Bruna Louise e surpreende web; entenda

A influenciadora e atriz Kéfera Buchmann, de 31 anos, surpreendeu os fãs ao revelar o verdadeiro motivo por trás do fim de sua antiga amizade com a comediante Bruna Louise. Durante a participação no programa "De Frente com Blogueirinha" desta segunda-feira (19), a atriz explicou que a humorista teria se apaixonado por ela durante o auge da amizade das duas no YouTube.

“Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de DM de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido. Eu pensei: ‘Hum’”, revelou Kéfera durante a entrevista. A influenciadora ainda acrescentou: “Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas.”

Quando questionada pela apresentadora Blogueirinha se Bruna estaria apaixonada por ela, Kéfera respondeu: “Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso… Ela falou algo como ‘não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo.”

VEJA MAIS

Kéfera e Bruna Louise eram grandes amigas e figuras populares no YouTube durante 2014 e 2015, com vídeos que frequentemente ultrapassavam a marca de 1 milhão de visualizações. As duas também estrelaram juntas a peça "Deixa Eu Te Contar", que percorreu várias cidades do Brasil em turnê.

“A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio ‘Oh’, porque eu não esperava isso mesmo”, completou a atriz.

Kéfera também expressou que sempre considerou Bruna como uma grande amiga e que, por isso, a revelação foi inesperada. "Eu sempre a via como uma amiga, e tinha uma consideração muito grande por ela, quase como uma melhor amiga. Isso é algo que acho bonito em mim: quando tenho um amigo ou uma amiga, sou muito leal à pessoa e espero o mesmo em troca. Ofereço sempre o meu melhor. Não estou dizendo que sou perfeita, que você é minha amiga e que tudo é incrível o tempo todo, porque eu sei que tenho meus defeitos. Só estou dizendo que faço o melhor que posso", finalizou.

Bruna Louise ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Kéfera, mas já deixou os fãs intrigados ao compartilhar um meme em suas redes sociais onde aparece tomando café com Ana Maria Braga. "Amanhã de manhã pessoal! Conto com a audiência de todos!", escreveu.

Bruna Louise brinca após repercussão da polêmica com Kéfera. (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)