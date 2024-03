Kéfera revela que homem precisa ser forte e um animal para ficar com ela

Kéfera Buchmann, de 31 anos, revelou que para se relacionar com um homem, o pretendente precisa ser forte e treinar pesado como a influenciadora. Kéfera abriu uma caixa de perguntas no Instagram para os fãs e perguntaram se ela estava se relacionando com algum "maromba". A youtuber revelou que esse era um requisito agora.

"Mas, veja bem, acho que agora é um pré-requisito, né? Não, gente, pelo amor de Deus! Se a pessoa não for forte, não tem nada a ver comigo", declarou.

Kéfera ainda ressaltou que seria mico se relacionar com alguém que não é 'maromba'. "Imagina? Vou ficar com um maromba sim. Imagina que mico, eu pegando um homem que minhas costas são maiores que a dele? Tem que ser no mínimo um animal.".

