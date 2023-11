Kéfera Buchmann mostra músculos nas redes sociais e mudança de estilo de vida

Kéfera Buchmann, de 30 anos, tem postado fotos com um corpo musculoso. A atriz mudou completamente de estilo de vida. Kéfera cortou da dieta alimentos gordurosos e se esforça para manter uma frequência de exercícios físicos. A influenciadora digital compartilha com os seguidores detalhes do treino, alimentação e a evolução que teve nos últimos tempos.

Orgulhosa do novo corpo, Kéfera dividiu com os seguidores algumas fotos e um vídeo exibindo o corpão definido e musculoso. "Sua patricinha marombeira favorita", escreveu na legenda.